EBA TV ders programı belli oldu: TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise uzaktan eğitim canlı ders saatleri

Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı. Eğitimler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan TRT EBA TV ders programına göre yayınlanıyor. 09:00'da başlayan dersler devam ediyor. EBA ilkokul, EBA ortaokul ve EBA lise derslerinin tekrarları da yine aynı gün içerisinde yayınlanacak. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA Canlı Ders programımız da hazır.' dedi ve programı yayımlandı. İşte EBA TV ders saatleri ile ilgili detaylar.....