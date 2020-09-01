EBA TV ders programı belli oldu: TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise uzaktan eğitim canlı ders saatleri
EBA TV ders programı, online eğitim sisteminin başlamasıyla beraber gündeme geldi. Uzaktan eğitim ders programı ve saatleriyle öğrenciler ilk derslerini 31 Ağustos'ta gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstiklal Marşı ve saygı duruşu sonrasında ilk ders zilini çaldı. 2020-2021 Eğitim yılı, 18 Eylül’e kadar uzaktan eğitimle sürecek. EBA ilkokul, EBA ortaokul ve EBA lise dersleri MEB tarafından yayımlanan ders programındaki saatlerde yayınlanıyor. Milyonlarca öğrencinin ziyaret edeceği EBA TV ortaokul ders programı, 5. sınıf dersleriyle başlıyor. İşte, 2020 EBA TV ders programı ve canlı saatleri..
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Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı. Eğitimler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan TRT EBA TV ders programına göre yayınlanıyor. 09:00'da başlayan dersler devam ediyor. EBA ilkokul, EBA ortaokul ve EBA lise derslerinin tekrarları da yine aynı gün içerisinde yayınlanacak. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA Canlı Ders programımız da hazır.' dedi ve programı yayımlandı. İşte EBA TV ders saatleri ile ilgili detaylar.....
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EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI
31 Ağustos uzaktan eğitim ders saatleri belli oldu. EBA TV ilkokul kanalında saat 09:00 ve 10:00'da 1. sınıflar için eğitim verilecek. EBA TV ortaokul ders programı ise ilk olarak 5. sınıf dersleri ile başlıyor.
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EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI
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EBA TV LİSE DERS PROGRAMI
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CANLI DERSLERİN GÜN VE SAATLERİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, 'Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA Canlı Ders programımız da hazır. Detaylı bilgi için http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adreslerine başvurabilirsiniz.' dedi.