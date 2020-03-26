EBA TV ders programı | EBA lise ve ortaokul ders programı listesi
TRT EBA TV ve EBA'nın online sistemi üzerinden uzaktan eğitim almaya bir süre daha devam edecek milyonlarca öğrenci, EBA TV ders programını sorguluyor. Günden günde farklılık gösteren EBA ders programında 26 Mart günü hangi derslerin olduğunu merak eden milyonlarca ortaokul ve lise öğrencisi, konuya dair bilgi almak için sabah saatlerinden itibaren araştırmalarına hız verdi. Peki, EBA ders programında bugün neler var?
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Yüz yüze eğitime verilen aranın ardından evlerinde uzaktan eğitime katılan öğrenciler, bugün de erken saatlerde ekran ve bilgisayar başına geçecek. TRT EBA TV'den MEB'in hazırladığı içeriklerle uzaktan eğitim alacak farklı kademelerden çok sayıda öğrenci, kendi düzeyleri için bugün EBA TV'nin ders programında neler olacağını sorguluyor. İşte, EBA lise ve ortaokul ders programı listesi...
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EBA ders programı her gün değişiklik gösteriyor. Gün içinde; 09.00 ile 22.30 arasında hizmet veren EBA TV üzerinden kendilerine ayrılan saatleri ders programı aracılığıyla öğrenebilecek olan öğrenciler, ilkokul, lise ve ortaokul ders programı bilgilerine haberimiz üzerinden erişim sağlayabilir.
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EBA ders programı ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri hangi saat aralığında hangi dersleri izleyebileceklerini öğrenebilecek. Sabah saat 09.00 itibariyle başlayan dersler, ilkokul ve ortaokul için saat 13.00'a kadar devam edecek. EBA ders programı kapsamında lise öğrencileri ise 09.00 ila 14.30 saat dilimleri arasında ders görecek. İlkokul, ortaokul ve lise EBA ders programı bilgilerine göre öğle saatlerinde derslerin tekrarı da yer alacak.
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EBA TV ders programı 23-27 Mart tarihlerinde her sınıf için farklı saat aralıklarında yayında olacak. Lise 9.sınıf öğrencileri 09.00 ile 10.00 arasında üç ders görebilecekken, lise 10.sınıf öğrencileri üç dersi 10.30 ile 11.30 arasında alacak. Her sınıfın ders saatleri farklı olacak.
26 Mart 2020 Perşembe günü ilkokul öğrencilerinin ders programı ve yayın tekrar saatleri görsel üzerinden görüntülenebilir.
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26 Mart 2020 Perşembe günü ilkokul öğrencilerinin ders programı ve yayın tekrar saatleri görsel üzerinden görüntülenebilir.
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26 Mart 2020 Perşembe günü ilkokul öğrencilerinin ders programı ve yayın tekrar saatleri görsel üzerinden görüntülenebilir.