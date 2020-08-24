EBA TV canlı yayın izleme linki: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA'da açıklama yaptı
EBA TV canlı yayını araştırılıyor. Öğretmenlerin seminerleri 24 Ağustos'ta başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA üzerinden açılış konuşmasını yaptı. Bakan Selçuk açıklamasında, 'Bugün mesleki gelişim seminerlerine başlayan, uzaktan eğitim ders çekimleri için görev başında olan ve meslek liselerinde dezenfektan/maske üretimi için çalışan tüm öğretmenlerimize günaydın ve gayretleri için teşekkürler. ' dedi.
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EBA TV canlı yayını yoğun ilgi görüyor. Öğretmenler yeni eğitim öğretim yılına 24 Ağustos'ta mesleki gelişim programıyla başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un EBA üzerinden gerçekleştireceği açılış konuşmasıyla başlayan programda, ilk ders, Kovid-19 salgınına karşı koruyucu ve önleyici tedbirler ile okulda uyulması gereken kurallar olacak. İşte EBA TV canlı izleme linki
ZİYA SELÇUK AÇIKLAMA YAPTI Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması saat 10:10’da başladı.
Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenler ve okul yöneticileri için yeni eğitim öğretim yılının 24 Ağustos Pazartesi günü mesleki gelişim programıyla başlayacağı bildirilmişti.
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk ders zili için geri sayım sürerken okul yöneticileri ve tüm öğretmenler son hazırlıklar için okullarda olacak. Okullardaki toplantı alanlarında, Kovid-19 tedbirleri konusunda gerekli tüm sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri alındı. Öğretmenler ve okul yöneticileri için 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak programda, Kovid-19 tedbirlerinden, uzaktan eğitimle telafi programına, psikososyal destek çalışmalarından, etkinlik planlamalarına kadar pek çok başlık tüm detaylarıyla çalışılacak. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner de öğretmenlere, koruyucu ve önleyici tedbirler noktasında dikkat edilmesi gereken detayları paylaşacağı bir video konferans verecek. Açılış dersini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA üzerinden gerçekleştirecekMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un EBA üzerinden gerçekleştireceği açılış konuşmasıyla başlayacak mesleki gelişim programında, TSE iş birliğinde hazırlanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"nun uygulanması, okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve veli rehberleri eşliğinde yeni döneme uyum öncelikli gündem başlığı olacak.
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21 Eylül’de başlaması planlanan yüz yüze eğitim süreci öncesinde okul binasında, sınıflarda, tuvaletlerde, bahçede ve tüm ortak kullanım alanlarında uygulanacak sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralları, öğrenci, öğretmen ve velilerle ilgili süreçlerin planlanması aşamasında en ince ayrıntısına kadar uygulamalı bir şekilde ele alınacak.Yeni eğitim öğretim yılında ders bazında gerçekleştirilecek uzaktan öğretim etkinliklerinin planlanması, öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki eksiklerinin giderilmesine yönelik hazırlanan "Tamamlayıcı Eğitim Programı"nın uygulama süreci ve psiko-sosyal destek çalışmaları mesleki çalışma programının ana başlıkları arasında olacak.