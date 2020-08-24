EBA TV canlı yayın izleme linki: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA'da açıklama yaptı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk ders zili için geri sayım sürerken okul yöneticileri ve tüm öğretmenler son hazırlıklar için okullarda olacak.

Okullardaki toplantı alanlarında, Kovid-19 tedbirleri konusunda gerekli tüm sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri alındı.

Öğretmenler ve okul yöneticileri için 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak programda, Kovid-19 tedbirlerinden, uzaktan eğitimle telafi programına, psikososyal destek çalışmalarından, etkinlik planlamalarına kadar pek çok başlık tüm detaylarıyla çalışılacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner de öğretmenlere, koruyucu ve önleyici tedbirler noktasında dikkat edilmesi gereken detayları paylaşacağı bir video konferans verecek.

Açılış dersini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA üzerinden gerçekleştirecekMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un EBA üzerinden gerçekleştireceği açılış konuşmasıyla başlayacak mesleki gelişim programında, TSE iş birliğinde hazırlanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"nun uygulanması, okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve veli rehberleri eşliğinde yeni döneme uyum öncelikli gündem başlığı olacak.