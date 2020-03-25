Haber Giriş: 25 Mart 2020 - 12:54,
EBA TV canlı ve geri sararak izle! EBA TV ders programı lise ortaokul ve ilkokul
Veliler ve öğrencilerin gözdesi EBA TV canlı izle özelliği eğitimlerini aksatmadan almak isteyen öğrencilerin arama motorları aracılığıyla araştırdığı konular arasında yer alıyor. EBA TV ders programı sayesinde hangi saatlerde eğitim alabileceklerini bilecek olan öğrenciler, buna göre sisteme girerek EBA TV kanalından derslerini alabilecek. EBA TV TRT izle kanalından da canlı olarak takip edilebilecek. Peki, EBA TV canlı izle kanalı nasıl erişime açılır? İşte, tek tıkla ulaşabileceğiniz giriş yapmanıza gerek kalmadan izleyebileceğiniz EBA TV canlı izle kanalı hakkında detaylı bilgiler
TRT EBA TV canlı yayını uzaktan eğitimin üçüncü gününde hız kesmeden devam ediyor. EBA TV TRT canlı yayını izlemek isteyen öğrenciler TRT'nin resmi sitesi üzerinden TRT EBA TV ekranında bulundukları öğrenim derecesine göre İlkokul, Ortaokul ve Lise yayınlarını bu ekran üzerinden canlı olarak takip edebiliyor. Peki, EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? EBA TV canlı yayınları saat kaçta başlıyor? İşte TRT EBA TV canlı yayınını izlemek isteyenler için detaylı bilgi...
GİRİŞ YAPMADAN EBA CANLI İZLE EKRANI
Binlerce öğrencinin ekran başında yer alacağı EBA TV canlı yayın girişi ile öğrencilerin uzaktan eğitim süreci aksamadan devam ediyor. Her gün bulundukları sınıfa göre 2 ya da 3 ders gören öğrenciler, eğitimlerini TRT internet sitesi üzerinden açılan EBA TV izle ekranı ya da televizyonlarına EBA TV frekans ayarı yaptıktan sonra ekledikleri kanallar aracılığıyla devam ettiriyor. i
Her öğrenciye özel olarak açılan EBA öğrenci giriş hesabı üzerinden de izlenebilen canlı yayın, giriş yapmak istemeyen ve kaçırdıkları derslere tek tıkla ulaşmak isteyen öğrenciler için TRT izle ekranında yer alacak. TRT tarafından oluşturulan uzaktan eğitim internet sitesi üzerinden geçmiş derslere ve EBA TV canlı yayın ekranına ulaşmak mümkün olacak.
EBA TV FREKANS BİLGİLERİ
Televizyon üzerinden EBA TV izlemek isteyen öğrenciler, ilkokul, ortaokul ve lise için özel olarak oluşturulan kanallar aracılığıyla derslerini takip edebilecek.
EBA frekans ayarlama işlemi ve TRT canlı izle ekranına ulaşmak için lütfen sonraki sayfaya geçiniz…
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