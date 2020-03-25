EBA TV canlı izle! Üyeliksiz TRT internet yayını sayfası ve EBA öğrenci giriş TV frekans bilgileri

EBA canlı yayın bilgileri uzaktan eğitimin üçüncü günü olan 25 Mart Çarşamba günü öğrencilerin yeniden uğrak noktası oldu. Pek çok öğrencinin EBA öğrenci giriş ekranı aracılığıyla takip ettiği TRT EBA canlı yayın bilgileri, yine internet üzerinden giriş yapmadan TRT izle sayfası aracılığıyla izlenebiliyor. Alanında uzman öğretmenlerin verdiği eğitimler, her sınıf için ayrı saatlerde takip ediliyor. TRT tarafından uzaktan eğitim için açılan EBA izle kanalı üzerinden ise istenilen saatte ders içeriklerine ulaşılabiliyor. Peki, interneti olmayan ve televizyondan takip etmek zorunda kalan öğrenciler TRT EBA canlı yayın frekans ayarlama işlemini nasıl yapabilecek? İşte, yeni ders programının yayınlandığı TRT EBA canlı yayın frekans ayarı ve EBA TV canlı izle ekranı hakkında detaylı bilgiler



TRT 25 MART EBA CANLI YAYIN İZLE



Sınıf bazlı farklı kanallarda erişime açık olan EBA canlı yayını, Corona virüsü nedeniyle evlerinde uzaktan eğitim aracılığıyla derslerini görmeye devam eden öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. EBA canlı yayını, TRT izle platformu üzerinden de canlı olarak izlenebiliyor. Öğrencilerin sabah 09.00 ile akşam 21.00'a kadar eba.gov.tr üzerinden eğitim alabileceği süreçte, öğretmenler ve ilkokul velileri 21.00-00.00 arasında sınırsız erişime sahip olacak. EBA canlı izle seçeneği, TRT'nin EBA'ya özel olarak açtığı resmi internet sitesi üzerinden de kullanılabilecek. Ayrıca üniversiteye hazırlanan son sınıf ve 11. sınıf öğrencileri de EBA canlı yayınına daha fazla erişime sahip olacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimi öğrencilerin uzaktan eğitim plaftormu olan EBA TV canlı yayın ekranı, özel olarak açılan kanallar aracılığıyla eğitim sürecini devam ettiriyor. EBA TV frekans ayarlama işlemine gerek duymadan TRT EBA TV canlı yayını izleme şansına da sahip olan öğrenciler, tekrar yayınlarını buradan da takip edebilecek.



EBA canlı yayını TV üzerinden ise belirlenen frekanslar ve saat aralıklarında anlık olarak izlenebilecek.



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