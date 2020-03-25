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Haber Giriş: 25 Mart 2020 - 07:54, /

EBA TV canlı izle! Üyeliksiz TRT internet yayını sayfası ve EBA öğrenci giriş TV frekans bilgileri

Uzaktan eğitimin üçüncü gününde saat 09.00 itibariyle binlerde öğrenci EBA TV ile eğitimlerine devam edecek. EBA canlı yayın ekranı aracılığıyla öğretmenleri ekran karşısından takip edecek olan öğrenciler, EBA TV frekans ayarlama işlemini yapmadıkları takdirde yalnızca EBA öğrenci girişi ve TRT EBA TV internet yayını üzerinden uzaktan eğitimlerini gerçekleştirebilecek. Ders programı içerisinde yer alan eğitimlerini EBA öğrenci girişi yapmadan gerçekleştirmek isteyen öğrenciler, TRT izle ekranından detayları görüntüleyebilecek. İşte, 25 Mart Çarşamba günü için EBA TV canlı izle ekranı ve ilkokul, ortaokul, lise ders programı ile birlikte EBA TV frekans bilgileri

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EBA canlı yayın bilgileri uzaktan eğitimin üçüncü günü olan 25 Mart Çarşamba günü öğrencilerin yeniden uğrak noktası oldu. Pek çok öğrencinin EBA öğrenci giriş ekranı aracılığıyla takip ettiği TRT EBA canlı yayın bilgileri, yine internet üzerinden giriş yapmadan TRT izle sayfası aracılığıyla izlenebiliyor. Alanında uzman öğretmenlerin verdiği eğitimler, her sınıf için ayrı saatlerde takip ediliyor. TRT tarafından uzaktan eğitim için açılan EBA izle kanalı üzerinden ise istenilen saatte ders içeriklerine ulaşılabiliyor. Peki, interneti olmayan ve televizyondan takip etmek zorunda kalan öğrenciler TRT EBA canlı yayın frekans ayarlama işlemini nasıl yapabilecek? İşte, yeni ders programının yayınlandığı TRT EBA canlı yayın frekans ayarı ve EBA TV canlı izle ekranı hakkında detaylı bilgiler

TRT 25 MART EBA CANLI YAYIN İZLE

Sınıf bazlı farklı kanallarda erişime açık olan EBA canlı yayını, Corona virüsü nedeniyle evlerinde uzaktan eğitim aracılığıyla derslerini görmeye devam eden öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. EBA canlı yayını, TRT izle platformu üzerinden de canlı olarak izlenebiliyor. Öğrencilerin sabah 09.00 ile akşam 21.00'a kadar eba.gov.tr üzerinden eğitim alabileceği süreçte, öğretmenler ve ilkokul velileri 21.00-00.00 arasında sınırsız erişime sahip olacak. EBA canlı izle seçeneği, TRT'nin EBA'ya özel olarak açtığı resmi internet sitesi üzerinden de kullanılabilecek. Ayrıca üniversiteye hazırlanan son sınıf ve 11. sınıf öğrencileri de EBA canlı yayınına daha fazla erişime sahip olacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimi öğrencilerin uzaktan eğitim plaftormu olan EBA TV canlı yayın ekranı, özel olarak açılan kanallar aracılığıyla eğitim sürecini devam ettiriyor. EBA TV frekans ayarlama işlemine gerek duymadan TRT EBA TV canlı yayını izleme şansına da sahip olan öğrenciler, tekrar yayınlarını buradan da takip edebilecek.

EBA canlı yayını TV üzerinden ise belirlenen frekanslar ve saat aralıklarında anlık olarak izlenebilecek.

EBA canlı yayın frekans bilgileri ve internet üzerinden giriş yapmadan izleme ekranı için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...

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EBA TV yayınını izlemek istiyor ve D-Smart, Digitürk, Kablolu Tv ve Tivibu gibi dijital platformlara sahipseniz, görselde yer alan kanal numaraları üzerinden EBA ilkokul, ortaokul ve lise kanallarına ulaşabilirsiniz. Eğer bu platformlara sahip değilseniz ve uydu alıcınız var ise lütfen sonraki sayfaya geçerek frekans bilgilerini edininiz.

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EBA FREKANS BİLGİLERİ

TRT üzerinden yayın yapan EBA TV için frekans bilgileri HD ve SD olmak üzere iki kalitede yer alıyor. Televizyonları HD özelliğe sahip olan vatandaşlar ve televizyonunda HD özelliği bulunmayan vatandaşlar için farklı frekans bilgileri girilerek EBA kanalları uydu alıcısına dahil edilebilecek.

EBA ONLİNE UZAKTAN EĞİTİM İÇİN TIKLAYINIZ

EBA UZAKTAN EĞİTİM CANLI YAYININI TRT ÜZERİNDEN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EBA eğitimlerini televizyonunuzdan izlemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...

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HD ve SD yayın frekans bilgilerini videoda anlatıldığı gibi uygulayabilir, kanalınızı uydu alıcınıza ekleyebilirsiniz.

HD YAYIN frekans bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

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SD YAYIN frekans bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

6EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV'de her ders için farklı saatler yer alacak. İlkokul 1.sınıf, İlkokul 2.sınıf, İlkokul 3.sınıf ve İlkokul 1.sınıf ders programına resmin üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

7EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

Ortaokul 5.sınıf, Ortaokul 6.sınıf, Ortaokul 7.sınıf, Ortaokul 8.sınıf ve İmam Hatip Ortaokulu ders programına resmin üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

8EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

Lise 9.sınıf, Lise 10.sınıf, Lise 11.sınıf, Lise 12.sınıf ders programına ekran üzerinden erişebilirsiniz.

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EBA, üniversiteye hazırlanan öğrencileri de unutmadı. EBA Akademik Destek adıyla eğitim verecek olan sistemde, üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için gece 00.00 ile sabah 09.00 arasında kullanım serbest olacak.

Öğrenciler 09.00 ile 21.00 saatlerinde ise kendilerine ayrılan saate göre sisteme erişebilecek. 21.00 ile 00.00 arasında kullanım yeniden serbest olacak.

10EBA 25 MART İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA 25 MART İLKOKUL DERS PROGRAMI

İlkokul öğrencilerinin gün içerisinde alacağı dersler hakkında detaylı bilgiye görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

11EBA 25 MART LİSE DERS PROGRAMI

EBA 25 MART LİSE DERS PROGRAMI

Lise öğrencilerinin gün içerisinde alacağı dersler hakkında detaylı bilgiye görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

12EBA 25 MART ORTAOKUL DERS PROGRAMIEBA 25 MART ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA 25 MART ORTAOKUL DERS PROGRAMIEBA 25 MART ORTAOKUL DERS PROGRAMI

Ortaokul öğrencilerinin gün içerisinde alacağı dersler hakkında detaylı bilgiye görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim başladı.

Bingöl'de, bazı veliler TRT-EBA TV üzerinden verilen ilk derse katılan çocuklarının heyecanını cep telefonlarıyla çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hesabından yapılan paylaşımda Bingöl Gazi İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Erva Nur Başbuğ'un, heyecanla takip ettiği dersin sonunda "bizi duyuyor mu?" sözü günün en renkli görüntülerinden oldu.

Paylaşılan görüntülerde, televizyondaki öğretmenden önce diyalogları dile getiren Erva Nur, videonun sonunda "Bizi duyuyor mu" diye soruyor.

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