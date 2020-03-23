EBA TV canlı izle! TRT EBA canlı yayın ekranı ve ilkokul, ortaokul, lise frekans bilgileri!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın seçtiği alanında başarılı öğretmenlerin ders anlatımını gerçekleştirdiği EBA TV canlı yayın ekranı bugün erişime açıldı. TRT üzerinden gerçekleştirilen yayına ilaveten eba.gov.tr üzerinden öğrenci girişi ile de izlenebilen EBA canlı yayın uzaktan eğitim dersleri, Cuma gününe kadar devam edecek. Cuma günü, yeni haftanın ders programı üzerinden sonraki ders günü ve saatlerinin ne zaman olacağı görüntülenebilecek. İşte, EBA TV canlı izle ekranı ve ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın frekans bilgileri



EBA CANLI YAYIN İZLE



3 farklı kanaldan yapılacak olan EBA TV canlı yayın programı, 3 HD (Yüksek Çözünürlüklü) ve 3 SD (Standart Çözünürlüklü) olmak üzere toplam 6 farklı kanaldan izlenebilecek. EBA TV İlkokul canlı yayını, EBA TV Ortaokul canlı yayını ve EBA TV Lise canlı yayını olmak üzere de uzaktan eğitim üç ayrı kanala bölünmüş olacak. Öğrenciler, yayın akışı ve ders programı bilgilerine EBA üzerinden ulaşabileceği gibi her akşam yayın sonunda da sonraki günün ders programı hakkında bilgi edinebilecek.



EBA canlı yayını eba.gov.tr üzerinden de takip edilebilecek. Ancak, sistemlerde oluşabilecek olası bir yoğunluğu önlemek için her sınıfın sistemden yararlanabileceği özel bir saat aralığı olacak. Örneğin 5.sınıf öğrencileri saat 09 ila 11 saatleri arasında sisteme girebilecekken, 7.sınıf öğrencileri 11 ila 13 arasında sistemde çevrimiçi olabilecek. Bu durum günlere göre değişkenlik gösterecek.



EBA canlı yayını TV üzerinden ise belirlenen frekanslar ve saat aralıklarında anlık olarak izlenebilecek.



EBA canlı yayını için frekans ayarı ve EBA.gov.tr girişi ile canlı yayın izleme sistemi hakkında detaylı bilgiler için lütfen sonraki sayfaya geçiniz…