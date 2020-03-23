EBA TV canlı izle! TRT EBA canlı yayın ekranı ve ilkokul, ortaokul, lise frekans bilgileri!
İlkokul, ortaokul ve lise EBA TV canlı yayın bilgileri, 23 Mart Pazartesi günü öğrenciler ve velilerin gündem maddesi oldu. İnternet bağlantısı olan öğrencilerin frekans ayarlama işlemine ihtiyaç duymadan eba.gov.tr üzerinden alabildiği uzaktan eğitim dersleri, internet bağlantısı olmayan öğrenciler için ise TRT EBA TV aracılığıyla televizyon üzerinden gerçekleştiriliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, kendilerine özel olarak açılan frekanslar üzerinden uzaktan eğitimlerini tamamlayabiliyor. Peki, EBA TV canlı yayın süreci nasıl gerçekleşiyor? İşte, EBA canlı yayın izleme ekranı ve velilerin de merakla araştırdığı TRT EBA frekans bilgileri hakkında detaylı bilgiler
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın seçtiği alanında başarılı öğretmenlerin ders anlatımını gerçekleştirdiği EBA TV canlı yayın ekranı bugün erişime açıldı. TRT üzerinden gerçekleştirilen yayına ilaveten eba.gov.tr üzerinden öğrenci girişi ile de izlenebilen EBA canlı yayın uzaktan eğitim dersleri, Cuma gününe kadar devam edecek. Cuma günü, yeni haftanın ders programı üzerinden sonraki ders günü ve saatlerinin ne zaman olacağı görüntülenebilecek. İşte, EBA TV canlı izle ekranı ve ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın frekans bilgileri
EBA CANLI YAYIN İZLE
3 farklı kanaldan yapılacak olan EBA TV canlı yayın programı, 3 HD (Yüksek Çözünürlüklü) ve 3 SD (Standart Çözünürlüklü) olmak üzere toplam 6 farklı kanaldan izlenebilecek. EBA TV İlkokul canlı yayını, EBA TV Ortaokul canlı yayını ve EBA TV Lise canlı yayını olmak üzere de uzaktan eğitim üç ayrı kanala bölünmüş olacak. Öğrenciler, yayın akışı ve ders programı bilgilerine EBA üzerinden ulaşabileceği gibi her akşam yayın sonunda da sonraki günün ders programı hakkında bilgi edinebilecek.
EBA canlı yayını eba.gov.tr üzerinden de takip edilebilecek. Ancak, sistemlerde oluşabilecek olası bir yoğunluğu önlemek için her sınıfın sistemden yararlanabileceği özel bir saat aralığı olacak. Örneğin 5.sınıf öğrencileri saat 09 ila 11 saatleri arasında sisteme girebilecekken, 7.sınıf öğrencileri 11 ila 13 arasında sistemde çevrimiçi olabilecek. Bu durum günlere göre değişkenlik gösterecek.
EBA canlı yayını TV üzerinden ise belirlenen frekanslar ve saat aralıklarında anlık olarak izlenebilecek.
EBA canlı yayını için frekans ayarı ve EBA.gov.tr girişi ile canlı yayın izleme sistemi hakkında detaylı bilgiler için lütfen sonraki sayfaya geçiniz…
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EBA dersleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği ders programı aracılığıyla izlenebilecek. Öğrenciler ders programına göre EBA.gov.tr ekranına girerek uzaktan eğitimlerini alabilecek.
EBA eğitimlerini televizyonunuzdan izlemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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EBA TV FREKANS AYARI BİLGİLERİ
HD ve SD yayın frekans bilgilerini videoda anlatıldığı gibi uygulayabilir, kanalınızı uydu alıcınıza ekleyebilirsiniz.
HD YAYIN frekans bilgileri:
Alış frekansı :12.084 MHz
Polarizasyon : Yatay (H)
Sembol oranı : 13.750
FEC : 2/3
HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.
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SD YAYIN frekans bilgileri:
Alış frekansı :11.916 MHz
Polarizasyon : Dikey (V)
Sembol oranı : 30.000
FEC : 3/4
SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.
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TKGS (TURKSAT KANAL GÜNCELLEME SİSTEMİ) SİSTEMİ OLMAYAN CİHAZLARDA SD (STANDART ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ) KANAL BULMA NASIL YAPILACAK?
Eylül 2014’te TURKSAT-4A frekans geçişinde uydu alıcısı ya da uydu alıcılı TV’lerinde tarama gerçekleştiren ve hiçbir kanalı sonrasında listesinden silmeyen kullanıcılar SD yayınları herhangi bir ilave işleme gerek duymaksızın izleyebilecektir. Eğer kullanıcı 11916 frekansında geçmişte taradığı kanalları sildiyse 11916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametrelerini uydu alıcısı ya da uydu alıcılı TV’sine girerek manuel tarama yöntemiyle ya da TURKSAT’ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama ) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD ve EBA TV Lise SD yayınları bulunabilir.
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TKGS (TURKSAT KANAL GÜNCELLEME SİSTEMİ) SİSTEMİ OLMAYAN CİHAZLARDA HD (YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ) KANAL BULMA NASIL YAPILACAK?
Uydu alıcılarında ya da uydu alıcılı TV’lerde 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametrelerini girerek manuel (elle) tarama yöntemi ya da TURKSAT’ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama ) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD ve EBA TV Lise HD yayınları bulunabilir.
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TÜRKSAT KABLO TV KANAL NUMARALARI
EBA TV İlkokul HD 465. kanalda, EBA TV Ortaokul HD 466. kanalda, EBA TV Lise HD 467. kanalda yayına verilecektir. EBA TV İlkokul SD 932. kanalda, EBA TV Ortaokul SD 933. kanalda, EBA TV Lise SD 934. kanalda yayına verilecektir.