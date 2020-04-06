EBA TV canlı izle ekranı | EBA Canlı Sınıf' uygulaması başladı mı?
EBA TV canlı yayını uzaktan eğitiminin üçüncü haftasında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için devam ediyor. Frekans bilgileriyle televizyondan EBA TV canlı yayınlarını takip edebilen öğrencileri, isterlerse hiçbir ayara gerek duymadan online sistem üzerinden de ders takibi yapabiliyor. Geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA’da canlı sınıf uygulamasına geçileceğinden bahsetmişti. Canlı sınıfla öğrenciler kendi öğretmenleriyle EBA üzerinden bir sınıf ortamında ders işleyebilecekler. İşte EBA TV canlı izle ekranı ve canlı sınıf uygulamasının detayları...
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EBA TV canlı yayınları ilkokul, ortakokul ve lise öğrencileri için belirlenen ders programı baz alınarak gerçekleşiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 23 Mart itibariyle devreye aldığı TRT EBA Tv canlı yayınları belirlenen frekans ayarlarıyla ve online sayfa üzerinden gerçekleşiyor. Öğrenciler EBA'ya sınıf bazlı zaman çizelgesine göre giriş yapıyorlar. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri artık belirlenen saatlerde sisteme erişime sağlayabiliyorlar. . Peki, frekans ayarı yapmadan EBA TV internetten nasıl izlenir? TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın linkleri
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Derslerini TRT EBA TV üzerinden takip eden öğrenciler, ders tekrarları, konu eksikleri ve sorular içinse EBA'yı kullanabiliyor. EBA TV’yi hangi sınıfların hangi saat aralığında izleyebileceğini, EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı yayın linklerini derledik.
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.EBA TV İLKOKUL İZLE
TRT-EBA TV Lise'de ise ders sayısı daha fazla olduğu için yayınlar sabah 09.00'da başlayıp 14.30'a kadar devam edecek. Saat 15.00-21.00 arasında da EBA TV Lise'de tekrar yayınları ekrana gelecek.
Ders saatlerini kaçıran veya pekiştirmek isteyen öğrenciler tekrarına ulaşarak, yeniden izleme ve dinleme imkanı bulacak. EBA TV Lise'de ise ders sayısı daha fazla olduğu için yayınları sabah 09.00'da başlayıp 14.30'a kadar devam edecek. Saat 15.00 ile 21.00 arasında da EBA TV Lise'de tekrar yayınları ekrana gelecek.Dersler, EBA TV İlkokul ve EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.
Bakanlık açıklamasına göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.
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EBA CANLI SINIF UYGULAMASININ DETAYLARI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Entegre uzaktan eğitim yaklaşımıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Canlı Sınıf uygulamasını devreye alıyoruz" dedi. Selçuk, yeni açılan EBA Kontrol Merkezi ve EBA TV stüdyosunu ziyaret etti, EBA canlı sınıf desteği ve uzaktan eğitim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk, Türkiye'nin online eğitim platformu EBA ile tüm öğrenci, öğretmen ve velilere kesintisiz hizmet vermek için çalışmaların sürdürüldüğünün altını çizdi. EBA Kontrol Merkezine önemli bir yatırım yapıldığını anlatan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Entegre uzaktan eğitim yaklaşımıyla, bir; TRT EBA TV yayın programlarını, iki; EBA'yı internet üzerinden öğrencinin kendi başına kullanımını, üç; öğretmen ve öğrencinin buluşabileceği EBA Canlı Sınıf uygulamasını devreye alıyoruz. Öğrencilerimiz bu üç bileşeni birlikte kullanacaklar. Planlamamız buna göre yapıldı. Kullanım saatleri ayarlandı. Her öğrencinin üç kaynaktan da yararlanması için düzenlemeler oluşturuldu. 12 sınıfımız var, televizyonun yayın akışını sınıflara göre bölmemiz, çocukların öğrenme saatlerini düşünmemiz, internet kullanıcı yoğunluğunu altyapıya göre dağıtmamız gerekiyor. Şu an bu planlamanın uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Bu üçlü kullanımı ikinci haftadan itibaren uygulamaya başlayacağız.
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SORU ÇÖZÜM SAATİ HAZIRLADIK
Bu arada, 8 ve 12'nci sınıfların öğrencileri ve öğretmenleri için EBA kullanım süreleri artırılarak canlı sınıf desteğini devreye alıyoruz. Canlı sınıfla öğrencilerimiz kendi öğretmenleriyle EBA üzerinden bir sınıf ortamında ders işleyebilecekler. Yine 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerimiz için YKS ve LGS'de sorumlu oldukları ve birinci dönemin başından itibaren işledikleri konulara yönelik programlar hazırlıyoruz. Bu süreçte özellikle 8'inci sınıf öğrencilerimizin sınav hazırlık rutinlerine destek olmak için bir soru-çözüm saati hazırladık. Çocuklarımız bu saatlerde kendileri için hazırlanan örnek soruları ekrandan takip ederek çözebilecekler. İlk etapta uzaktan eğitimi bir hafta düşündüğümüz için öğretmenlerimizi göreve davet etmemiştik. Ancak sürecin uzamasıyla öğretmenlerimiz canlı sınıf uygulamasıyla evlerinde görev alacaklar. Öğrenci-öğretmen etkileşimini teşvik edecek bir çalışmayı hazırladık. Televizyon dersleriyle eş güdümlü olarak öğretmenler kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp, soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip, çalışma gönderecekler. Canlı sınıfların kademeli olarak uygulamaya alınması söz konusu. Ders içeriklerini ve sürelerini temel dersleri odağa alan bir yaklaşımla arttıracağız. İlkokul ve ortaokul TV programını saat 15.00'e kadar uzatıp ardından tekrar dersleri yapılacak şekilde düzenlemeyi ortaya koyacağız.