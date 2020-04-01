EBA TV ortaokul, lise Canlı izle.. EBA TV frekans ayarları nasıl yapılır?
Uzaktan eğitim kapsamında başlatılan EBA TV canlı yayını öğrenciler ve veliler tarafından gün içinde aranan konular arasındaki yerini alıyor. EBA TV frekans ayarları ve EBA TV canlı izleme imkanı araştırılan konuların başında geliyor. Milyonlarca öğrenci kendileri için belirlenen saat aralığında TRT EBA yayını izleyerek, eğitimlerinden geri kalmak istemiyor. Öğrenciler günün ilk saatlerinden bu yana TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platformları kanal bilgisi hakkında araştırma yapıyor. İşte, EBA TV canlı yayınları hakkında tüm merak edilenler...
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TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın akışı devam ediyor. Öğrenciler, frekans ayarına gerek görmeden EBA TV canlı yayınlarını internetten online olarak takip edebiliyor. lkokul öğrencilerinin eğitimlerini gördükleri kanal olan EBA TV İlkokul 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıfların derslerini içeriyor. Ortaokul ise 6, 7, ve 8. sınıf derslerini kapsıyor. Peki, frekans ayarı yapmadan EBA TV internetten nasıl izlenir? TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın linkleri
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Derslerini TRT EBA TV üzerinden takip eden öğrenciler, ders tekrarları, konu eksikleri ve sorular içinse EBA'yı kullanabiliyor. EBA TV’yi hangi sınıfların hangi saat aralığında izleyebileceğini, EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı yayın linklerini derledik.
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.EBA TV İLKOKUL İZLE
Yüz yüze eğitime verilen aranın ardından uzaktan eğitimde ikinci hafta başladı hem TRT EBA TV hem de MEB EBA'nın online sistemi üzerinden eğitime devam eden farklı kademelerden milyonlarca öğrenci, uzaktan eğitim için özel kurulan EBA TV'leri nasıl ve nereden canlı izleyebileceklerini sorguluyor. EBA TV'lerde ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri için farklı canlı yayınlar bulunuyor. EBA TV'yi hem farklı platformlardan hem de uydu üzerinden canlı izlemek ise oldukça kolay. İşte, MEB EBA TV ilkokul ve lise dersleri canlı yayın eğitimleri... TRT-EBA TV'de ilkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek. Dersler, 20'şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak.
Ortaokul kademesinde Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri olacak. Lisede ise tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.
Dersler, TRT-EBA TV İlkokul ve TRT-EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.
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TRT-EBA TV Lise'de ise ders sayısı daha fazla olduğu için yayınlar sabah 09.00'da başlayıp 14.30'a kadar devam edecek. Saat 15.00-21.00 arasında da EBA TV Lise'de tekrar yayınları ekrana gelecek.
Ders saatlerini kaçıran veya pekiştirmek isteyen öğrenciler tekrarına ulaşarak, yeniden izleme ve dinleme imkanı bulacak. EBA TV Lise'de ise ders sayısı daha fazla olduğu için yayınları sabah 09.00'da başlayıp 14.30'a kadar devam edecek. Saat 15.00 ile 21.00 arasında da EBA TV Lise'de tekrar yayınları ekrana gelecek.Dersler, EBA TV İlkokul ve EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.
Bakanlık açıklamasına göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.
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Uydu:
Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3
Frekans: 12083 H 13750 HD (yüksek çözünürlüklü) TRT - EBA TV İlkokul HD, TRT - EBA TV Ortaokul HD, TRT - EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde TRT - EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, TRT - EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, TRT - EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.
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UZAKTAN EĞİTİM HAKKINDA
Öğrenciler TRT - EBA TV’den ve eba.gov.tr üzerinden yayın akışını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarını, o haftanın hangi gününde ve saatinde yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını takip edeceklerdir. O saatler dışında ekran başında olmaları gerekmeyecektir.
EBA TV TEKRARI VAR MI? Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine eba.gov.tr ve TRT internet sitelerinden öğrenilebiliyor.Ayrıca eba.gov.tr üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabiliyor. Yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecektir. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecektir.