EBA TV canlı ilkokul lise ortaokul izle sayfası! 27 Mart EBA TV frekans ayarlama ve canlı yayın ekranı

Ders programı kapsamında canlı yayın ile ekrana gelecek olan EBA TV, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 30 Nisan tarihine kadar aralıksız devam edecek. Öğrenciler, alınan en son kararlara göre mayıs ayına kadar evlerinden uzaktan eğitime bağlı olacak ve EBA TV izle ekranı üzerinden müfredatta yer alan derslerini görecek. Televizyon aracılığıyla EBA frekans ayarlama, internet üzerinden ise TRT EBA TV izle ekranı öğrencilere aracılık edecek. Peki, TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise yayını nasıl izlenir? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler



EBA TV CANLI YAYIN EKRANI VE FREKANS BİLGİLERİ



EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise için özel olarak açılmış canlı yayın ekranına ve televizyonlarınız üzerinden ayarlayabileceğiniz frekans bilgilerine sonraki sayfaya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



Sonraki sayfalarda EBA TV ders programını da görüntüleyebilir ve ekran başına hangi saatte geçebileceğinizi öğrenebilirsiniz...