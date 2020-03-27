EBA TV canlı ilkokul lise ortaokul izle sayfası! 27 Mart EBA TV frekans ayarlama ve canlı yayın ekranı
Yarıda kalan eğitimlerini uzaktan tamamlayan öğrenciler, EBA TV üzerinden derslerini almaya devam ediyor. Okulda gördükleri eğitim sürecinde yarım kalan müfredatı EBA TV canlı izle ekranı üzerinden aldıkları eğitimle tamamlamaya çabalayan öğrenciler, EBA ders programı aracılığıyla kendi saatlerinde ekran başına geçiyor. Televizyon üzerinden EBA TV ayarlama, internet üzerinden ise EBA TV izle ve öğrenci girişi sayfaları üzerinden izlenebilen canlı yayın, günlük en fazla 3 dersten oluşuyor. Peki, EBA TV canlı yayını için neler yapmak gerekiyor? İşte, on binlerce öğrencinin sabahın ilk saatleri itibariyle ekran başında olacağı EBA TV öğrenci girişi ve frekans ayarlama detayları
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Ders programı kapsamında canlı yayın ile ekrana gelecek olan EBA TV, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 30 Nisan tarihine kadar aralıksız devam edecek. Öğrenciler, alınan en son kararlara göre mayıs ayına kadar evlerinden uzaktan eğitime bağlı olacak ve EBA TV izle ekranı üzerinden müfredatta yer alan derslerini görecek. Televizyon aracılığıyla EBA frekans ayarlama, internet üzerinden ise TRT EBA TV izle ekranı öğrencilere aracılık edecek. Peki, TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise yayını nasıl izlenir? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
EBA TV CANLI YAYIN EKRANI VE FREKANS BİLGİLERİ
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise için özel olarak açılmış canlı yayın ekranına ve televizyonlarınız üzerinden ayarlayabileceğiniz frekans bilgilerine sonraki sayfaya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Sonraki sayfalarda EBA TV ders programını da görüntüleyebilir ve ekran başına hangi saatte geçebileceğinizi öğrenebilirsiniz...
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EBA TV ilkokul ders programına bu görsele tıklayarak erişebilirsiniz. EBA TV ilkokul canlı yayınına ise aşağıdaki link üzerinden erişebilir, internetiniz yoksa sonraki sayfalarda yer alan frekans ayarlama bilgilerine erişebilirsiniz.
EBA TV ortaokul ders programına bu görsele tıklayarak erişebilirsiniz. EBA TV ortaokul canlı yayınına ise aşağıdaki link üzerinden erişebilir, internetiniz yoksa sonraki sayfalarda yer alan frekans ayarlama bilgilerine erişebilirsiniz.
EBA TV lise ders programına bu görsele tıklayarak erişebilirsiniz. EBA TV lise canlı yayınına ise aşağıdaki link üzerinden erişebilir, internetiniz yoksa sonraki sayfalarda yer alan frekans ayarlama bilgilerine erişebilirsiniz.
EBA TV dijital platformlarda da yerini aldı. Eğer evinizde D-Smart, Digitürk, Kablolu Tv ve Tivibu gibi yayınlar var ise görüntüdeki kanal numaralarını kullanarak ilkokul, ortaokul ve lise için açılan yayınlara ulaşabilirsiniz.
Eğer bu platformlara sahip değilseniz ve uydu alıcınız var ise lütfen sonraki sayfaya geçerek frekans bilgilerini edininiz.
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HD ve SD yayın frekans bilgilerini videoda anlatıldığı gibi uygulayabilir, kanalınızı uydu alıcınıza ekleyebilirsiniz.
HD YAYIN frekans bilgileri:
Alış frekansı :12.084 MHz
Polarizasyon : Yatay (H)
Sembol oranı : 13.750
FEC : 2/3
HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.
SD YAYIN frekans bilgileri:
Alış frekansı :11.916 MHz
Polarizasyon : Dikey (V)
Sembol oranı : 30.000
FEC : 3/4
SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.