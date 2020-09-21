MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTRT EBA TV canlı yayın ders programı yayımlandı! EBA TV canlı ders giriş ekranı
GeriGündem TRT EBA TV canlı yayın ders programı yayımlandı! EBA TV canlı ders giriş ekranı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 21 Eylül 2020 - 10:31 | 

TRT EBA TV canlı yayın ders programı yayımlandı! EBA TV canlı ders giriş ekranı

EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı ders izleme linki yoğun ilgi görüyor. TRT üç farklı kanal üzerinden yayın yapıyor. Bu yayınların ders programları yayımlandı. 21 Eylül’de EBA ilkokul kanalında saat 09:00’da Türkçe-4 dersi verildi. Saat 10:00’da ise 3. sınıflar için Türkçe dersi başlayacak. 2. sınıf dersleri 11:00’da, 1. sınıf dersleri ise 12:00’da izlenecek. Derslerin tekrarları yine aynı gün yayınlanacak. İşte EBA TV izleme linki ve ders programları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

EBA TV canlı ders giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. Uzaktan eğitimde TRT EBA kanalları üzerinden canlı yayınla ve EBA üzerinden açılan canlı dersler ile eğitim veriliyor. 1. -4. sınıflar ve hazırlık sınıfları için pazartesi - cumartesi günleri dahil her gün 8:30 - 20:20 arası istenilen saatte canlı ders açılabiliyor. İşte TRT ilkokul, ortaokul, lise EBA TV ders programı ve canlı ders giriş ekranı

2EBA CANLI DERS GİRİŞİ NASIL YAPILIR
Abone Olgoogle-news

EBA CANLI DERS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA TV İLKOKUL CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ

EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ

EBA TV LİSE CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ

EBA CANLI DERS GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

3
Abone Olgoogle-news
4
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi