TRT EBA TV canlı yayın ders programı yayımlandı! EBA TV canlı ders giriş ekranı

EBA TV canlı ders giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. Uzaktan eğitimde TRT EBA kanalları üzerinden canlı yayınla ve EBA üzerinden açılan canlı dersler ile eğitim veriliyor. 1. -4. sınıflar ve hazırlık sınıfları için pazartesi - cumartesi günleri dahil her gün 8:30 - 20:20 arası istenilen saatte canlı ders açılabiliyor. İşte TRT ilkokul, ortaokul, lise EBA TV ders programı ve canlı ders giriş ekranı