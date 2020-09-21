TRT EBA TV canlı yayın ders programı yayımlandı! EBA TV canlı ders giriş ekranı
EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı ders izleme linki yoğun ilgi görüyor. TRT üç farklı kanal üzerinden yayın yapıyor. Bu yayınların ders programları yayımlandı. 21 Eylül’de EBA ilkokul kanalında saat 09:00’da Türkçe-4 dersi verildi. Saat 10:00’da ise 3. sınıflar için Türkçe dersi başlayacak. 2. sınıf dersleri 11:00’da, 1. sınıf dersleri ise 12:00’da izlenecek. Derslerin tekrarları yine aynı gün yayınlanacak. İşte EBA TV izleme linki ve ders programları
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EBA TV canlı ders giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. Uzaktan eğitimde TRT EBA kanalları üzerinden canlı yayınla ve EBA üzerinden açılan canlı dersler ile eğitim veriliyor. 1. -4. sınıflar ve hazırlık sınıfları için pazartesi - cumartesi günleri dahil her gün 8:30 - 20:20 arası istenilen saatte canlı ders açılabiliyor. İşte TRT ilkokul, ortaokul, lise EBA TV ders programı ve canlı ders giriş ekranı