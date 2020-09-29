EBA TV 29 Eylül canlı ders programı (ilkokul ortaokul lise) TRT EBA TV canlı yayın nasıl izlenir?
2020-2021 eğitim öğretim dönemi TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla devam ediyor. Uzaktan eğitimin 4. haftasında 29 Eylül Salı günü de öğrencilerin ders programı araştırmaları, günün erken saatlerinden itibaren hız kazandı. Öğrenciler EBA TV ders programının yanı sıra TRT EBA kanallarını nasıl ve nereden izleyeceklerini de merak ediyor. İşte, uzaktan eğitim haftalık ders programı ve saat bilgisi...
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EBA canlı yayın ile eğitimlerine uzaktan devam eden milyonlarca öğrenci, TRT'nin yayımladığı ekran aracılığıyla eğitimlerini alabiliyor. EBA canlı ders ya da TRT EBA TV aracılığıyla alınabilen dersler, belirli yayın akışı ve ders programı üzerinden görüntülenebiliyor. İşte, ilkokul, ortaokul, lise EBA TV canlı ders programı...
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UZAKTAN EĞİTİM DERS PROGRAMI YAYIMLANDI
31 Ağustos uzaktan eğitim ders saatleri açıklandı. EBA TV ilkokul kanalında saat 09:00 ve 10:00'da 1. sınıflar için eğitim verilecek. Geçtiğimiz yıl saat 09:00’da 1. sınıf dersleri başlamış, 10:00’da 11:00’a kadar ise 2. sınıflar için eğitim verilmişti. Liseler için ise 09:00’da 9. sınıf dersleri anlatılmıştı. EBA TV ortaokul ders programı ise ilk olarak 5. sınıf dersleri ile başlıyor.
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EBA ortaokul kanalında saat 09:00'da Türkçe dersi başlayacak. Saat 09:30'da ise 5. sınıflar için matematik dersi olacak. Lise ders programı ise 9. sınıf dersleri ile başlıyor.
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CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
EBA TV İlkokul HD 465. kanalda, EBA TV Ortaokul HD 466. kanalda, EBA TV Lise HD 467. kanalda yayına veriliyor. EBA TV İlkokul SD 932. kanalda, EBA TV Ortaokul SD 933. kanalda, EBA TV Lise SD 934. kanalda yayına veriliyor.