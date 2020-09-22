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Hürriyet
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Haber Giriş: 22 Eylül 2020 - 13:07 | 

EBA tekrar izle: EBA TV ders tekrarları saat kaçta? Ortaokul ve Lise EBA tekrar saatleri

Yeni eğitim öğretim dönemi bazı ortaokul ve lise öğrencileri için EBA TV üzerinden başladı. Hem ilkokul ve ortaokul hem de lise öğrencilerinin faydalanabildiği EBA canlı yayınlarını kaçıranlar, belirlenen saatlerde ders tekrarı yapabiliyor. EBA TV' tekrarları kanalın yanı sıra eba.gov.tr üzerinden yayınlanıyor. Peki, EBA TV ders tekrarları saat kaçta? Ortaokul ve Lise EBA tekrar saatleri…

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Canlı dersleri kaçıran öğrenciler EBA TV aracılığıyla tekrar derslerine katılabiliyorlar. EBA TV'de tüm derslerin bitmesinin ardından tekrar saatleri başlıyor.

2EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ
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EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarları 14:30’da başlayacak ve 19:30’a kadar devam edecek.

3EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ
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EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ

Lise ders tekrarları saat 15:30’da başlayacak ve 21:30’a kadar devam edecek. Ders tekrarları da 9. sınıf dersleri ile başlayacak. Son üç der 9-10-11 ve 12. sınıflar için ortak olacak.

EBA TV TEKRARINI İZLEMEK İÇİN TIKLA

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