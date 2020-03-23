EBA şifresi alma 2020 ve EBA hesabı oluşturma ekranı!

EBA hesabı oluşturma ve şifre alma işlemi, basit birkaç adım ile tamamlanıyor. TV üzerinden yayınlanan dersleri EBA üzerinden de takip edebilecek olan öğrenciler, EBA şifresi alma 2020 ekranı ile hesabını oluşturabilecek ve giriş hakkını elde edecek. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı bilgilere göre EBA şifresi alma 2020 ekranı ve EBA hesabı oluşturma sistemi hakkında detaylı bilgiler



EBA ŞİFRESİ ALMA VE EBA HESABI OLUŞTURMA 2020



EBA’ya girmek için öncelikle siteyi açıp sağ üstteki öğrenci butonuna tıklayın.



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