EBA şifresi alma 2020 ve EBA hesabı oluşturma ekranı!
EBA şifresi alma işlemi ile eğitim sürecine geç kalmadan başlamak isteyen öğrenciler, internet üzerinden EBA hesabı oluşturma ekranı hakkında bilgi edinmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koordine edilen EBA ekranına giriş yapabilmek ve yayınları takip edebilmek için EBA şifresi alma işlemi önem arz edecek. Peki, EBA hesabı oluşturma ekranı üzerinden giriş nasıl yapılabilecek? İşte, öğrenciler ve velilerin merak ettiği o süreç hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
EBA hesabı oluşturma ve şifre alma işlemi, basit birkaç adım ile tamamlanıyor. TV üzerinden yayınlanan dersleri EBA üzerinden de takip edebilecek olan öğrenciler, EBA şifresi alma 2020 ekranı ile hesabını oluşturabilecek ve giriş hakkını elde edecek. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı bilgilere göre EBA şifresi alma 2020 ekranı ve EBA hesabı oluşturma sistemi hakkında detaylı bilgiler
EBA ŞİFRESİ ALMA VE EBA HESABI OLUŞTURMA 2020
EBA’ya girmek için öncelikle siteyi açıp sağ üstteki öğrenci butonuna tıklayın.
Devamını resimli anlatım ile görmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
2
Öğrenci giriş butonuna bastıktan sonra açılan ekrandan sonraki adıma geçebilirsiniz.
3
Açılan ekranda “EBA hesabı oluştur” ibaresinin üzerine tıklayın.
4
Sizden istenen bilgiler, güvenlik kodu, kimlik numaranız, öğrenci numaranız ve nüfus cüzdanı seri no veya cilt numaranızı giriniz. Ardından giriş yap butonuna basınız.
Öğrenci şifresi bu şekilde oluşturulmuş ve aktif hale getirilmiştir.