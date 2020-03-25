EBA şifremi unuttum, yeni şifre nasıl alırım? EBA gov tr öğrenci girişi ekranı
EBA şifresi nasıl alınır? sorusu, EBA online eğitim sistemi devam ederken öğrenci ve velilerin en fazla araştırdığı konulardan oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından corona virüsü önleme çalışmaları kapsamında gerçekleşen online EBA eğitim sisteminde, yanıtı merak edilen konulardan birini de 'EBA şifremi unuttum yeni EBA şifresi nasıl alırım?' sorusu oldu. Bakanlığın yayınladığı bilgilere göre, EBA şifresi almanın detayları yoğunlukla sorgulanıyor. Peki, MEB EBA giriş ekranı nasıl açılır? İşte, EBA gov tr öğrenci girişi yap ekranı ve www. eba.gov.tr öğrenci girişi ile EBA şifresi almanın detaylı anlatımı.
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EBA uzaktan eğitim sistemi hafta başında başlayan ilk dersle beraber başladı. EBA giriş ekranı üzerinden yapılan girişle beraber, eba.gov.tr adresinden ilkokul, lise ve ortaokul öğrencileri ders müfredatlarına göre eğitimlerini almaya devam edecek. Henüz sistemi oturtamamış veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) EBA TV kanalından takip edecek milyonlarca öğrenci EBA öğrenci girişi ile kayıt olmaya çalışıyor. İşte, EBA şifremi unuttum sorusuna yanıt arayanlar için adım adım EBA şifresi alma ve EBA giriş ekranı...
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EBA GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Birincisi, ‘eba.gov.tr’ye girildikten sonra, önce ‘öğrenci’ butonuna sonra ‘EBA Hesabı Oluştur’ butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla. Bunun için yapılacak işlem basamakları şöyle:
- EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.
- e-Okul bilgilerini girip ‘Giriş’ butonuna bas.
- EBA hesabın için yeni şifreni belirle.
- Kendinin ya da velinin e-Posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve ‘Şifre Oluştur’ butonuna tıkla.- Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve ‘Gönder’ butonuna bas.Adımlar, eksiksiz tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinden sonra ‘Gönder’ butonuna basıldığında ‘Ana Sayfa’ya ulaşılıyor.İkincisi ise öğrencilerin, velisine ya da öğretmenlerinden birine başvurarak şifre oluşturması yoluyla olacak. Burada ise işlem basamakları sırayla şöyle:EBA GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN
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EBA GOV TR ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
- EBA giriş ekranında T.C. kimlik numaranı ve velinden ya da öğretmeninden edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir.
- Güvenlik kodunu gir ve ‘Gönder’ butonuna tıkla.
- 'Veli Bilgileriyle Aktivasyon', 'e-Postayla Aktivasyon' ya da 'Cep Telefonuyla Aktivasyon' yöntemlerinden birini seç, istenen bilgileri gir.
- Aktivasyon adımını geçtikten sonra açılan ekranda EBA hesabın için 'Yeni Şifreni Belirle' ve 'Kaydet'e tıkla.Bu adımları eksiksiz tamamladıktan sonra öğrenci, EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifre ve güvenlik kodu girildikten sonra "Gönder" butonuna basıldığında ‘Ana Sayfa’ya ulaşılıyor.
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EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?
EBA ŞİFRE ALMA EBA şifresi iki farklı şekilde oluşturulabilir:
a) “EBA Hesabı Oluştur” butonu ile:
Bir defaya mahsus olmak üzere “EBA Hesabı Oluştur” butonuyla veline ya da öğretmenlerine başvurmadan EBA şifreni belirleyebilirsin. Bunun için:“EBA Hesabı Oluştur” butonuna tıkla.
e-Okul bilgilerini girip “Giriş” butonuna bas.
EBA hesabın için yeni şifreni belirle. Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve “Şifre Oluştur” butonuna tıkla.
Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.Adımları eksiksiz tamamladıysan EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin. Bu ekranda TC Kimlik Numaranı ve EBA hesabın için belirlediğin yeni şifreni gir.
Güvenlik kodunu girip ve “Gönder” butonuna bastığında "Ana Sayfa"ya ulaşacaksın.
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EBA ŞİFREMİ UNUTTUM NASIL ALIRIM?
"EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.
Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.
TC Kimlik Numaranı gir. Bir doğrulama yöntemi seç.
e-Postayı seçtiysen:
Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).
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e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.
Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.
Cep telefonunu seçtiysen:
Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).
Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.
Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.
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TRT-EBA TV televizyon kanalları yayın akışlarına nereden ulaşabilirim?
Yayın akışlarına "eba.gov.tr" ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecektir. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecek.