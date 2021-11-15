EBA öğretmen seminerleri canlı yayın girişi nasıl yapılır? İşte ara tatil EBA seminer programı
EBA giriş ekranı, seminerlere katılmak isteyen öğretmenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmen seminerleri ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘Öğretmenler okullara gelmeyecek, mesleki eğitimlerini online olarak alacak.’ dedi. Bu açıklamanın ardından ara tatil seminer programı yayımlandı. Peki, EBA öğretmen seminer programı canlı yayını nasıl izlenir?
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EBA öğretmen seminer programı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Öğretmen ara tatil seminer canlı yayınına EBA'ya giriş yaparak ‘Mesleki Gelişim’ başlığı altında yer alan 15-19 Kasım Mesleki Çalışmalar adlı içerikten ulaşabilecekler. İşte EBA seminer programı ve giriş ekranı