MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEBA öğretmen seminerleri canlı yayın girişi nasıl yapılır? İşte ara tatil EBA seminer programı
GeriGündem EBA öğretmen seminerleri canlı yayın girişi nasıl yapılır? İşte ara tatil EBA seminer programı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 15 Kasım 2021 - 09:29 | 

EBA öğretmen seminerleri canlı yayın girişi nasıl yapılır? İşte ara tatil EBA seminer programı

EBA giriş ekranı, seminerlere katılmak isteyen öğretmenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmen seminerleri ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘Öğretmenler okullara gelmeyecek, mesleki eğitimlerini online olarak alacak.’ dedi. Bu açıklamanın ardından ara tatil seminer programı yayımlandı. Peki, EBA öğretmen seminer programı canlı yayını nasıl izlenir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

EBA öğretmen seminer programı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Öğretmen ara tatil seminer canlı yayınına EBA'ya giriş yaparak ‘Mesleki Gelişim’ başlığı altında yer alan 15-19 Kasım Mesleki Çalışmalar adlı içerikten ulaşabilecekler. İşte EBA seminer programı ve giriş ekranı

2EBA ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR

EBA ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA'ya öğretmenler, kişisel MEBBİS şifreleri veya e-devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile erişebilecek.
EBA GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

3ARA TATİL SEMİNER PROGRAMI

ARA TATİL SEMİNER PROGRAMI

15 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Okul öncesi öğretmenleri (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)

16 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 İlkokul öğretmenleri (Özel eğitim okul ve kurumları dahil),

17 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Ortaokullarda görev yapan öğretmenler (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)

18 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Liselerde görev yapan öğretmenler (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)

19 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi