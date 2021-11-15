EBA öğretmen seminerleri canlı yayın girişi nasıl yapılır? İşte ara tatil EBA seminer programı

ARA TATİL SEMİNER PROGRAMI 15 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Okul öncesi öğretmenleri (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)



16 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 İlkokul öğretmenleri (Özel eğitim okul ve kurumları dahil),



17 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Ortaokullarda görev yapan öğretmenler (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)



18 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Liselerde görev yapan öğretmenler (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)



19 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler