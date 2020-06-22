EBA öğretmen seminer canlı yayın ekranı ve seminer saatleri bilgisi
EBA öğretmen seminer canlı yayın ekranı aracılığıyla MEB tarafından öğretmenlerin meslek içi eğitimleri için hazırlanan ekranlara giriş yapılabilecek. EBA TV öğretmen seminer ekranı, aracılığıyla 30 Haziran tarihine kadar devam edecek olan seminerlere katılmak mümkün olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl internet üzerinden gerçekleştirilme kararı alınan EBA öğretmen seminerleri, her gün farklı eğitimleri içerecek ve bazı seminerlere sadece öğretmenler katılım gösterirken, bazı seminerlere yöneticiler de dahil olacak. İşte, EBA öğretmen seminer ekranı ve seminer saatleri bilgisi
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EBA seminer giriş ekranı aracılığıyla meslek içi eğitimlerini alabilecek olan öğretmenler, bu eğitimlerini Zoom altyapısını kullanan EBA sistemi ile sağlayabilecek. EBA öğretmen girişini MEBBİS ve E-Devlet şifreleri ile yapabilecek olan öğretmenler, seminerlerini alabilecek. İşte, EBA seminer canlı yayın giriş ekranı hakkında bazı bilgiler
EBA seminerleri Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Hayat Boyu Öğrenme, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar ile Bakanlığa bağlı farklı türdeki kurumlarda görev yapan tüm yönetici ve öğretmenleri kapsayacak.
1. 2023 Eğitim Vizyonu: Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusundaokullar/kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi.
2. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin öğretim programındaki amaç ve kazanımlarınınne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarlakarşılaşıldığının müzakere edilmesi. Yenilenen, güncellenen öğretim programlarıuygulamalarının değerlendirilmesi.
3. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem veteknikleri ile örnek ders işleniş biçimlerinin paylaşılması.
4. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerindenyararlanılması, materyallerin değerlendirilmesi, materyal kullanımı ve paylaşımı.
5. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi, derslerin işlenişi sürecinde yaşanılansorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarıdüzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
6. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme vedeğerlendirme kriterleri ile tekniklerinin görüşülmesi.
7. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gerekençalışmaların, başvurabileceği kaynakların (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD veİnternet adresleri vb.) tespit edilip değerlendirilmesi.
8. Özel Eğitim Uygulamaları: Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında sunulaneğitim hizmetlerinin müzakere edilmesi.
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MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:
1. Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak.
2. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.
3. Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve
içeriğini müzakere etmelerini sağlamak.
4. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ileölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımındabulunmalarını sağlamak.
5. Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelikçözüm önerileri geliştirmek.
6- Öğrenci, veli ve çevre etkileşimini artırmak.
7. Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgünçalışmaları geliştirmek.
8. Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ileiçerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.
9. Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak