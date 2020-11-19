EBA öğretmen girişi nasıl yapılır? EBA öğretmen semineri canlı yayın giriş ekranı
EBA öğretmen seminerleri 16 Kasım’da başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, seminerlerin ilk gününde canlı yayına katıldı. EBA'ya öğretmenler, kişisel MEBBİS şifreleri veya e-devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapabiliyorlar. İşte EBA öğretmen giriş ekranı ve seminer ders programı
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Öğretmen seminerleri koronavirüs önlemleri kapsamında online olarak gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan, kasım ayındaki ara tatilde öğretmenlere yönelik düzenlenen çevrim içi mesleki çalışma programı 16 Kasım Pazartesi günü başladı. Bu süreçte EBA öğretmen girişi yoğun ilgi görüyor. İşte seminer ders programı ve EBA öğretmen giriş ekranı