EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA TV giriş ekranı
EBA giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında başlayan EBA eğitimleri devam ediyor. Öğrenciler bu uygulama üzerinden öğretmenleri tarafından açılan canlı derslere girebiliyorlar. Ayrıca ders içerik videoları ile ilgili TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında da yayınlar yapılıyor. Peki EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? İşte EBA giriş ve şifre alma ekranı
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EBA öğrenci girişinin nasıl yapıldığı araştırılıyor. Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor ve bu şifreleri ile sisteme giriş yapabiliyorlar. EBA'ya öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleriyle, veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle girebiliyorlar.
EBA GİRİŞİ NASIL YAPILIR? EBA'ya öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleriyle, veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyor.
EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR? Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Birincisi, eba.gov.tr’ye girildikten sonra, önce öğrenci butonuna sonra EBA Hesabı Oluştur butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla. Bunun için yapılacak işlem basamakları şöyle: - EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla. - e-Okul bilgilerini girip "Giriş" butonuna bas - EBA hesabın için yeni şifreni belirle. - Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve Şifre Oluştur butonuna tıkla. - Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas." Adımlar, eksiksiz tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinden sonra "Gönder" butonuna basıldığında Ana Sayfaya ulaşılıyor.
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İkincisi ise öğrencilerin, velisine ya da öğretmenlerinden birine başvurarak şifre oluşturması yoluyla olacak. Burada ise işlem basamakları sırayla şöyle: EBA giriş ekranında T.C. kimlik numaranı ve velinden ya da öğretmeninden edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir. - Güvenlik kodunu gir ve "Gönder" butonuna tıkla. - 'Veli Bilgileriyle Aktivasyon', 'e-Postayla Aktivasyon' ya da 'Cep Telefonuyla Aktivasyon' yöntemlerinden birini seç, istenen bilgileri gir. - Aktivasyon adımını geçtikten sonra açılan ekranda EBA hesabın için 'Yeni Şifreni Belirle' ve 'Kaydet'e tıkla. Bu adımları eksiksiz tamamladıktan sonra öğrenci, EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifre ve güvenlik kodu girildikten sonra "Gönder" butonuna basıldığında "Ana Sayfa"ya ulaşılıyor.