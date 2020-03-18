EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA 2020 şifre alma ekranı
Dünyada etkili olan corona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 23 Mart Pazartesi gününden itibaren Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile evde eğitim süreci başlayacak. Bu kapsamda EBA sistemine girmek için şifre almaları gereken öğrenciler, EBA'ya nasıl giriş yapıldığını ve EBA şifre almanın nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?
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MEB'e bağlı ilk ve orta dereceli tüm okullarda haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak EBA ile internet üzerinden eğitime devam edilecek. Bu gelişmenin ardından EBA girişi hakkındaki merak edilen sorulara yanıt arayan öğrenciler, internet araştırmalarına hız verdi. İşte, konuya dair merak edilenler...
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EBA'YA NASIL GİRİŞ YAPILIR?
EBA girişinin farkklı yolları bulunuyor. "https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp" adresi üzerinde e-Devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile yapabilirsiniz.
EBA’ya eba.gov.tr adresinden erişilebiliyor. Plaftorma öğrenci, öğretmen veya e-okulda kayıtlı olan veliler giriş yapabiliyor. Öncelikle öğrencilerin EBA şifrelerini almaları gerekiyor.
"EBA Giriş" ekranında Öğrenci › EBA yolunu izle. "EBA Giriş" ekranına yönlendirileceksin. Açık Öğretim öğrencisiysen Öğrenci › Açık Öğretim yolunu izle.
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EBA ŞİFRE ALMAEBA şifresi iki farklı şekilde oluşturulabilir:
a) “EBA Hesabı Oluştur” butonu ile:
Bir defaya mahsus olmak üzere “EBA Hesabı Oluştur” butonuyla veline ya da öğretmenlerine başvurmadan EBA şifreni belirleyebilirsin. Bunun için:
“EBA Hesabı Oluştur” butonuna tıkla.
e-Okul bilgilerini girip “Giriş” butonuna bas.
EBA hesabın için yeni şifreni belirle. Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve “Şifre Oluştur” butonuna tıkla.
Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.
Adımları eksiksiz tamamladıysan EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin. Bu ekranda TC Kimlik Numaranı ve EBA hesabın için belirlediğin yeni şifreni gir.
Güvenlik kodunu girip ve “Gönder” butonuna bastığında "Ana Sayfa"ya ulaşacaksın.
b) Veline ya da Öğretmenlerinden Birine Başvurarak Şifre Oluşturma:
EBA Giriş ekranında Öğrenci -> EBA yolunu izle. EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin.EBA Giriş ekranında TC Kimlik Numaranı ve velinden ya da öğretmeninden edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir.
Güvenlik kodunu gir ve “Gönder” butonuna tıkla.
Bir aktivasyon yöntemi seç:
"Veli Bilgileriyle Aktivasyon"u seçersen açılan ekranda velinin TC Kimlik Numarasını ve ekrandaki güvenlik kodunu girerek “Giriş Yap” butonuna tıklamalısın.
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"e-Postayla Aktivasyon"u seçersen “Aktivasyon Kodu Gönder” butonuna basmalısın. Sisteme kayıtlı e-posta hesabına gönderilen aktivasyon kodunu “Aktivasyon Kodunu Gir” bölümüne yazıp ekrandaki güvenlik kodunu girerek “Giriş Yap” butonuna tıklamalısın.
"Cep Telefonuyla Aktivasyon"u seçersen “Aktivasyon Kodu Gönder” butonuna basmalısın. Sisteme kayıtlı cep telefonu numarana gönderilen aktivasyon kodunu “Aktivasyon Kodunu Gir” bölümüne yazıp ekrandaki güvenlik kodunu girerek “Giriş Yap” butonuna tıklamalısın.
Aktivasyon adımını geçtikten sonra açılan ekranda EBA hesabın için "Yeni Şifreni Belirle" ve “Kaydet”e tıkla.
Adımları eksiksiz tamamladıysan EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin. Bu ekranda TC Kimlik Numaranı ve EBA hesabın için belirlediğin yeni şifreni girmelisin.
Güvenlik kodunu girip “Gönder” butonuna bastığında "Ana Sayfa"ya ulaşacaksın.