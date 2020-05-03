EBA'da notlar ve puanlar nasıl öğrenilir? EBA Asistan nedir, nasıl kullanılır? MEB EBA Asistan girişi

EBA ASİSTAN'DA SINAV NOTLARI NASIL SORGULANIR? "EBA Asistan" sayesinde öğrenci, öğretmen ve veliler, şifre alma, şifre yenileme, ders programı sorgulama, sınavlarının durumu, öğretmenlerle görüşme, ders tekrarı yapma gibi konulardaki sorularına sosyal platformlarda, sanki canlı bir kişiye soru soruyormuş gibi yazarak anında yanıt bulabiliyor.



Sistem, kural tabanlı chatbotlardan farklı olarak yapay zeka teknolojilerinin ağırlıklı kullanıldığı bir asistan olarak öne çıkıyor. Türk mühendislerin doğal dil işleme ve makine öğrenmesi teknolojilerini kullandığı ve olası kullanıcı sorularını yanıtlayacak "EBA Asistan", soru sorulmaya devam ettikçe daha fazla öğrenecek ve sorulara daha iyi yanıt verebilecek.