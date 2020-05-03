EBA'da notlar ve puanlar nasıl öğrenilir? EBA Asistan nedir, nasıl kullanılır? MEB EBA Asistan girişi
EBA Asistan uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmete başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA Asistan sistemiyle ilgili yaptığı açıklamada, "EBA Asistan ile şifre alma/yenileme, ders programı sorgulama, sınavlarının durumunu öğrenme, öğretmenlerle görüşme, ders tekrarı yapma gibi konulardaki sorularınızı sosyal platformlarda, sanki canlı bir kişiye soru soruyormuş gibi yazarak anında yanıt bulabilirsiniz." dedi. Peki, EBA notlar ve puanlar nasıl öğrenilir? EBA Asistan nedir, nasıl kullanılır? İşte, EBA Asistan girişi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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EBA Asistan nedir? EBA Asistan'dan neler öğrenilir? sorusu, gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitimde öğrencilerin ve velilerin sorduğu soruların anlık cevaplanabilmesi için Türk mühendisler tarafından geliştirilen yapay zekaya sahip "EBA Asistan" hizmetini başlattı. Bu süreçte "EBA Asistan" uygulamasına EBA gov tr üzerinden giriş yapılacak ulaşılacak. İşte EBA Asistan uygulaması not puan durumu öğrenmek ve konuyla ilgili bilgiler....
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EBA ASİSTAN NEDİR?
Türkiye'nin dijital eğitim platformu EBA, koronavirüs tedbirleri üzerine başlayan uzaktan eğitim süreciyle dünyanın en çok tıklanan eğitim portalları arasında yerini alırken Milli Eğitim Bakanlığı uzmanları, yoğun talebi en iyi şekilde karşılayabilmek için sistem altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.
Uzaktan eğitimde sıkça sorulan soruların anlık cevaplanabilmesi için Türk mühendisler tarafından geliştirilen yapay zekaya sahip "EBA Asistan" hizmeti başlatıldı.
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"EBA Asistan", kullanıcı sorularına anında yanıt vermek, sorunları çözmek ve sistemin en etkili şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirildi.
Dünyaya örnek olabilecek yetkinlikte geliştirilen "EBA Asistan", ilk aşamada Milli Eğitim Bakanlığı uzmanları tarafından belirlenen 10 ana başlıkta en çok sorulan 100'e yakın farklı soruya anında cevap verebiliyor.
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EBA ASİSTAN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
EBA Asistan, "www.eba.gov.tr" adresinde, sağ alt köşede yerini aldı. Turuncu gülümseyen yüz ikonuna tıklayan öğrenci, öğretmen ve veliler asistanlarını kolayca kullanabilecek.
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EBA ASİSTAN'DA SINAV NOTLARI NASIL SORGULANIR?
"EBA Asistan" sayesinde öğrenci, öğretmen ve veliler, şifre alma, şifre yenileme, ders programı sorgulama, sınavlarının durumu, öğretmenlerle görüşme, ders tekrarı yapma gibi konulardaki sorularına sosyal platformlarda, sanki canlı bir kişiye soru soruyormuş gibi yazarak anında yanıt bulabiliyor.
Sistem, kural tabanlı chatbotlardan farklı olarak yapay zeka teknolojilerinin ağırlıklı kullanıldığı bir asistan olarak öne çıkıyor. Türk mühendislerin doğal dil işleme ve makine öğrenmesi teknolojilerini kullandığı ve olası kullanıcı sorularını yanıtlayacak "EBA Asistan", soru sorulmaya devam ettikçe daha fazla öğrenecek ve sorulara daha iyi yanıt verebilecek.
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EBA ASİSTAN'DAN NELER ÖĞRENİLİR?
Kullanıcılar; "şifremi nasıl alırım", "sisteme nasıl girerim", "3. sınıfta yarın hangi dersler var", "ders programına nasıl ulaşırım", "öğretmenime soru sorabilir miyim " gibi sorularını EBA Asistan'a yönelttiğinde kullanılan yapay zeka sistemi, serbest metin şeklinde yazılanları anlıyor, bu sorulara ilgili cevabı veriyor ve kullanıcıları en doğru şekilde yönlendiriyor.
Örneğin ilkokul 4. sınıftaki çocuğunuz için ders programı istendiğinde anında yanıt veriyor.
EBA Asistan'a, kullanıma girdiği günden bu yana 1 milyon üstünde kullanıcı erişti.