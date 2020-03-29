EBA neden açılmıyor? EBA'ya neden giriş yapamıyorum?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim kanalı EBA’ya öğrenciler ancak kendileri için ayrılmış saatlerde girebiliyorlar. Sınıf bazlı zaman çizelgesinin dışında kalan öğrenciler, 'EBA neden açılmıyor? EBA'ya neden giriş yapamıyorum?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, EBA’yı bugün kaçıncı sınıflar kullanabilecek? İşte EBA giriş saatleri…
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Okulların corona virüsü salgını nedeniyle tatil edilmesinin ardından 23 Mart Pazar günü EBA üzerinden uzaktan eğitim süreci başlamıştı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, EBA üzerinden eğitimlerini sürdürüyor. Öğrenciler, kendileri için belirlenen saatlerde TRT EBA TV canlı yayını takip ederken; ders tekrarlarına ve kayıtlara eba.gov.tr üzerinden ulaşabiliyor. Ancak sistem yoğunluktan dolayı zaman zaman hata verebiliyordu. Öğrencilerin yaşayacakları sorunların önüne geçmek için yeni bir uygulamaya geçildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri artık belirlenen saatlerde sisteme erişime sağlayabilecek. Günlük programın dışında kalan öğrenciler, sisteme giriş için kendi saatlerini bekleyecek. Peki, EBA’yı bugün kaçıncı sınıflar kullanabilecek? İşte EBA giriş saatleri…
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Milli Eğitim Bakanlığının oluşan yoğunluğa karşı EBA sistem girişlerine yeni uygulama getirdi. Yapılan bu yeni uygulamaya göre EBA'ya öğrenciler sınıf bazlı zaman çizelgesine göre giriş yapacaklar.
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EBA kullanımı ile ilgili MEB tarafından paylaşılan giriş saatleri çizelgesine göre; EBA'ya cumartesi günleri öğretmenler haricinde, 6,7,8,9 ve 10. sınıf öğrencileri girebilecekler.
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MEB tarafından açıklanan saatlere göre ilkokul girişleri 21.00'dan itibaren yapılacaktır. Bütün hafta boyunca sınıf öğretmenleri tarafından ilkokul öğrencilerinin EBA'ya giriş işlemleri takip edildi ve EBA'da aktif olmaları için şifreleri tanımlanarak sağlandı.