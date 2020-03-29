EBA neden açılmıyor? EBA'ya neden giriş yapamıyorum?

Okulların corona virüsü salgını nedeniyle tatil edilmesinin ardından 23 Mart Pazar günü EBA üzerinden uzaktan eğitim süreci başlamıştı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, EBA üzerinden eğitimlerini sürdürüyor. Öğrenciler, kendileri için belirlenen saatlerde TRT EBA TV canlı yayını takip ederken; ders tekrarlarına ve kayıtlara eba.gov.tr üzerinden ulaşabiliyor. Ancak sistem yoğunluktan dolayı zaman zaman hata verebiliyordu. Öğrencilerin yaşayacakları sorunların önüne geçmek için yeni bir uygulamaya geçildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri artık belirlenen saatlerde sisteme erişime sağlayabilecek. Günlük programın dışında kalan öğrenciler, sisteme giriş için kendi saatlerini bekleyecek. Peki, EBA’yı bugün kaçıncı sınıflar kullanabilecek? İşte EBA giriş saatleri…