EBA liseler arası bilgi yarışması sorgulama ekranı: 29 Mayıs İstanbul'un fethi bilgi yarışması başvuru sonuçları ogm.eba.gov.tr'de
29 Mayıs İstanbul'un Fethi bilgi yarışması liseler arasında geniş bir katılımla gerçekleşti. Birbirinden farklı ödüllerin bulunduğu liseler arası bilgi yarışması sonuçları, ogm.eba.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Yarışmaya katılım gösteren öğrencilerin gözü şimdi, 29 Mayıs liseler arası bilgi yarışması sonuç sorgulama ekranında. Peki, İstanbul'un fethi bilgi yarışması başvuru sonuçları nasıl sorgulanacak? İşte, liseler arası bilgi yarışması sonuç sayfası
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EBA OGM Materyal platformu ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA üzerinden gerçekleştirdiği liseler arası İstanbul'un fethi bilgi yarışması, 29 Mayıs Cuma günü saat 17.00'da pek çok öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. EBA Liseler arası bilgi yarışmasında kazananlara, tablet, akıllı saat, hediye çeki gibi ödüller öğrencilere verilecek. Liseler arası bilgi yarışması sonuçları ve soru cevapları MEB'in internet sitesinden yayınlandı İşte, EBA İstanbul'un fethi bilgi yarışması sonuçları ve ödülleri hakkında detaylı bilgiler
LİSELER ARASI İSTANBUL'UN FETHİ BİLGİ YARIŞMASI SONUÇLARI
Yarışma sonuçları 29 Mayıs 2020 günü saat 19:15’te ogm.meb.gov.tr sitesinde yayınlandı.
Ödüller 1. ye Tablet 2. ye Akıllı Saat 3. ye 200 TL Hediye Çeki Sonraki 20 öğrenciye 100’er TL Hediye Çeki
* Tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir. * 19 Mayıs Liseliler Çevrimiçi Bilgi Yarışmasında dereceye girenlere bu yarışmada dereceye girmeleri halinde ödül verilmeyecektir.
LİSELER ARASI İSTANBUL'UN FETHİ BİLGİ YARIŞMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILDI?
Yarışmaya katılmak için Bakanlığa bağlı resmî veya özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüyor olmak gerekti.
http://ogm.eba.gov.tr/yarisma-basvuru adresinden başvuru yapıldıktan sonra kayıtlar kabul edildi. Başvurular yarışma saatinden 15 dakika öncesine kadar devam etti. Başvuru yapmak yarışmaya katılım koşulu olarak sayıldı.
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Yarışmacılar, yarışma saatinden 15 dakika önce T.C. Kimlik numaralarıyla yarışmaya giriş yaparak bekleme odasında yarışmanın başlamasını bekleyebildi.
Yarışma başladıktan sonra giriş yapılamadı.
Yürütme Komisyonunda yer alan üyelerin birinci derece yakınları yarışmaya katılamadı.
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YARIŞMADA HANGİ SORULAR SORULACAK?
(1) Yarışma, 20 sorudan oluştu ve her bir soru için yanıtlama süresi 15 saniye olarak kabul edildi.
Yarışmada; İstanbul’un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet temasından -10 soru
Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Kültür, Sanat ve Spor kategorisinden 1’er soru toplam 20 soru soruldu.
*sorular lise (9.10.11.12. sınıf) düzeyindeki öğrenci seviyeleri dikkate alınarak hazırlandı.
(2) Yarışma soruları 29 Mayıs 2020’de EBA TV Lise saat: 17.00’de eş zamanlı olarak http://ogm.eba.gov.tr/yarisma-basvuru adresinde de yayınlandı.
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DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
(3) Eşit sayıda doğru cevap veren öğrenciler arasında daha kısa sürede yarışmayı tamamlayan öğrenci başarılı sayıldı.
(4) İnceleme sonucu ortaöğretim kurumlarında öğrenimine devam etmediği tespit edilenler değerlendirmeye alınmadı, ödül kazanmaları durumunda ödülleri bir sonraki katılımcıya aktarılacak.