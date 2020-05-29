EBA liseler arası bilgi yarışması sonuç sorgulama: 29 Mayıs İstanbul'un fethi bilgi yarışması başvuru sonuçları ogm.eba.gov.tr

YARIŞMADA HANGİ SORULAR SORULACAK? (1) Yarışma, 20 sorudan oluştu ve her bir soru için yanıtlama süresi 15 saniye olarak kabul edildi.



Yarışmada;

İstanbul’un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet temasından -10 soru



Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Kültür, Sanat ve Spor kategorisinden 1’er soru toplam 20 soru soruldu.



*sorular lise (9.10.11.12. sınıf) düzeyindeki öğrenci seviyeleri dikkate alınarak hazırlandı.



(2) Yarışma soruları 29 Mayıs 2020’de EBA TV Lise saat: 17.00’de eş zamanlı olarak http://ogm.eba.gov.tr/yarisma-basvuru adresinde de yayınlandı.