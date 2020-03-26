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Haber Giriş: 26 Mart 2020 - 09:57, /

EBA izle: TRT EBA TV canlı yayın 26 Mart! EBA TV frekans bilgileri ve ders programı

26 Mart Perşembe sabahı EBA izle internet sayfası ile bilgisayar başına geçen öğrenciler, ders programında yer alan saatlere göre eğitimlerini almaya başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, bugün en fazla iki ders görerek günlerini tamamlamış olacak. Her sınıfa özel olarak açılmış olan sayfa ve televizyon kanalları, öğrenciler tarafından anbean takip edilebilecek. Peki, televizyonlar için TRT EBA TV frekans ayarlama nasıl yapılır? İşte, TRT EBA frekans ayarlama ve tek tıkla EBA TV izle ekranı hakkında detaylı bilgiler

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EBA canlı yayını bugün de öğrencilerin karşısındaki yerini aldı. Müfredatta yer alan eğitimlerini EBA canlı yayını ile alacak olan öğrenciler, frekans ayarlama işlemlerini yaptıkları televizyonları ya da EBA öğrenci girişi ile bilgisayarları ve akıllı cihazları üzerinden derslerini görmeye devam ediyor. EBA TV canlı yayını, giriş yapmadan TRT izle sayfası üzerinden takip edilebiliyor. Öğrenciler, ilkokul, ortaokul ve lise için özel olarak açılmış kanallar aracılığıyla eğitimlerini EBA TRT izle sayfası üzerinden alabiliyor. Peki, EBA canlı yayın ekranı nasıl açılıyor? İşte, EBA öğrenci girişi yapmadan izlenebilecek olan EBA TV izle ekranı ve internet bağlantısı olmayan öğrenciler için TRT EBA TV frekans ayarlama bilgileri

EBA TV CANLI YAYIN İZLE EKRANI (26 MART)

Okulların online eğitim ile devam ettiği süreçte önemli bir yükü hafifleten EBA TV canlı yayın ile uzaktan eğitim ekranı, 26 Mart Perşembe günü de öğrencilerin uğrak noktası oldu. EBA TV izle seçeneği ile internet sitesi ve televizyon ekranları aracılığıyla öğrencilere verilecek olan eğitimde aracılık yapacak olan TRT, frekans bilgileri girilerek kolayca izlenebilecek 09.00 itibariyle başlayan ve 22.00’a kadar tekrar yayınları ile ekranda olacak olan EBA TV, ilkokul, lise ve ortaokul öğrencileri için farklı kanallar üzerinden eğitim veriyor.

3 farklı seçenekle öğrencilere hizmet veren EBA TV, öğrencilerin eğitim almalarına imkan tanıyor. İlk seçenek olarak TRT işbirliği ile açılan EBA TV televizyon kanalını erişime sunan Milli Eğitim Bakanlığı, EBA TV frekans ayarlama işlemini gerçekleştiren öğrencilerin, ilkokul, ortaokul ve lise için özel olarak açılan kanallardan erişim almasına olanak sağlıyor.

İkinci seçenek olarak EBA öğrenci girişi ekranını sunan bakanlık, bu ekran aracılığıyla da öğrencilerin giriş yaparak internet üzerinden kendi saatlerinde ders almalarını mümkün kılıyor. Bunun için öğrencilerin EBA hesabı oluşturması ve şifresi alması gerekiyor.

Üçüncü seçenek olarak ise TRT izle isimli internet sitesi üzerinden yayına erişim sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin giriş yapmadan canlı yayınlarını izlemelerine ve geçmiş yayınları takip edebilmelerine olanak tanıyor.

Tüm bu seçeneklere ulaşabileceğiniz detaylı bilgiler için lütfen sonraki sayfaya tıklayınız.

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EBA TV dijital platformlarda da yerini aldı. Eğer evinizde D-Smart, Digitürk, Kablolu Tv ve Tivibu gibi yayınlar var ise görüntüdeki kanal numaralarını kullanarak ilkokul, ortaokul ve lise için açılan yayınlara ulaşabilirsiniz.

Eğer bu platformlara sahip değilseniz ve uydu alıcınız var ise lütfen sonraki sayfaya geçerek frekans bilgilerini edininiz.

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TRT üzerinden yayın yapan EBA TV için frekans bilgileri HD ve SD olmak üzere iki kalitede yer alıyor. Televizyonları HD özelliğe sahip olan vatandaşlar ve televizyonunda HD özelliği bulunmayan vatandaşlar için farklı frekans bilgileri girilerek EBA kanalları uydu alıcısına dahil edilebilecek.

EBA ONLİNE UZAKTAN EĞİTİM İÇİN TIKLAYINIZ

EBA UZAKTAN EĞİTİM CANLI YAYININI TRT ÜZERİNDEN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EBA eğitimlerini televizyonunuzdan izlemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...

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HD ve SD yayın frekans bilgilerini videoda anlatıldığı gibi uygulayabilir, kanalınızı uydu alıcınıza ekleyebilirsiniz.

HD YAYIN frekans bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

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SD YAYIN frekans bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

626 MART LİSE DERS PROGRAMI

26 MART LİSE DERS PROGRAMI

Lise öğrencilerinin gün içerisinde alacağı dersler hakkında detaylı bilgiye görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

726 MART ORTAOKUL DERS PROGRAMI

26 MART ORTAOKUL DERS PROGRAMI

Ortaokul öğrencilerinin gün içerisinde alacağı dersler hakkında detaylı bilgiye görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

826 MART İLKOKUL DERS PROGRAMI

26 MART İLKOKUL DERS PROGRAMI

İlkokul öğrencilerinin gün içerisinde alacağı dersler hakkında detaylı bilgiye görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

9EBA EĞİTİMİ 30 NİSANA KADAR DEVAM EDECEK

EBA EĞİTİMİ 30 NİSAN'A KADAR DEVAM EDECEK

Bilim Kurulu toplantısının ardından TRT EBA TV üzerinden yapılan uzaktan eğitimlerle öğrencilere ulaşıldığını hatırlatan Bakan Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde test haftasının bittiğini ve içeriklerin zenginleştirileceğini aktararak “Milli Eğitim Bakanlığı, televizyon yardımıyla uzaktan eğitime başladı. Bu hafta bizim test haftamızdı. Önümüzdeki haftadan itibaren çok daha kaliteli, dolu dolu programlarla çocuklarımızın eğitimlerine devam edeceğiz. Bu uzaktan eğitim kısmının dışında da en kısa süre içinde de yüz yüze eğitimle telafi yapma çalışmalarımız da devam ediyor. Telafinin ne zaman, nasıl olacağı da Bilim Kurulumuzun önerileriyle doğrudan doğruya ilgili. Çalışmalara baktığımızda; eğitimde elbette kayıplar, eksikler olacaktır. Bütün vatandaşların, anne babaların müsterih olmasını isterim. Çocuklarımızın her türlü eğitsel ihtiyaçlarının tamamlanması ve telafisi konusunda her türlü senaryoya hazırız. Hiçbir şekilde eksik bırakmadan bu maraton koşusunu yürüteceğiz” ifadeleriyle açıkladı.

“30 Nisan’a kadar okulların tatil olmasına karar verildi”

Koronavirüs Bilim Kurulu’yla ortaklaşa alınan karar sonrası uzaktan eğitim sürecinin uzayacağını açıklayan Selçuk, “Bilim kurulunun da önerisiyle önümüzdeki evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatacağız. Ve 30 Nisan tarihi burada ortaklaşa bir kararla ortaya konuldu. 30 Nisan’a kadar okulların tatil olması ve uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu. Bizim hazırlığımız olduğu için daha da çalışmaları zenginleştirerek gereken ihtiyacı karşılaşacağız. Milli Eğitim Bakanlığıyla ilgili diğer mevzuat meselesi, ihtiyaçlar, sınavlar gibi hususlarla ilgili de zaman zaman kamuoyunu bilgilendirme ve bazı hususları paylaşma durumumuzda olacak” diye konuştu.

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Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği (ÖZ-KUR-DER) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çevik, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önceki gün başlatılan uzaktan eğitime ilişkin "Oldukça iyi ve ortalamanın üzerinde. Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) birçok ülke ve altyapıya göre çok iyi hazırlık yapılmış." dedi.

Çevik, yüz yüze eğitime verilen bir haftalık aranın ardından önceki gün ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile EBA üzerinden başlayan uzaktan eğitimi değerlendirdi.Uzaktan eğitimin Türkiye için çok yeni ve hızlı bir deneyim olduğunu dile getiren Çevik, ufak-tefek teknik eksiklikler yaşansa da bunların kayda değer olmadığını söyledi.Çevik, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan uzaktan eğitim oldukça iyi ve ortalamanın üzerinde. EBA'da birçok ülke ve altyapıya göre çok iyi hazırlık yapılmış. Başlangıç olarak oldukça güzel." diye konuştu.

Ancak banttan yayının zamanla öğrencilerin konsantrasyonunun ve dikkatinin dağılması gibi eksi yanlarının bulunduğunu ifade eden Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O yüzden uzaktan canlı eğitim dediğimiz interaktif eğitimin kısmının geliştirilmesi de çok önemli. Bu sistemde öğrenciler tıpkı sınıftaymış gibi öğretmenlerini görüyor, parmak kaldırabiliyor, onlara soru sorabiliyor, soruları cevaplandırabiliyor hatta mesajlaşma bölümlerinden verilen izin kadarıyla şakalaşabiliyorlar. Biz mesela pazartesi günü uzaktan canlı eğitime İstiklal Marşı'nı okuyarak başladık."

- "Fırsat eşitliği oluşturdu"

Ahmet Çevik, uzaktan yayınla eğitimin kamuya açıldığını, öğretmenleri artık tüm aile bireylerinin takip ettiğini belirterek, bu nedenle eğitimcilerin çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Uzaktan eğitimin devlet-özel, doğu-batı gibi kriterleri sıfırladığını ve eğitimde eşitlik sağladığını dile getiren Çevik, herkesin aynı sistemde, aynı formatta eğitim almasının söz konusu olduğunu anlattı.

Çevik, uzaktan eğitimin özel okullar için de bir sınav olduğunu, bazı kurumların hazırlıksız yakalandığını kaydederek, sürecin, herkesi uzaktan eğitime hazırlamak için bir fırsat oluşturduğunu söyledi.

- "Türkiye için önemli bir tecrübe olacak"

ÖZ-KUR-DER Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çevik, uzaktan eğitime başlanılmasının bu konuda Türkiye'ye gelecekte sağlayacağı faydalara değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreç, Türkiye için, son yıllarda küresel anlamda ciddi şekilde konuşulmaya başlanılan dijital eğitime geçiş konusunda önemli bir tecrübe olacak. Yıllar sonra biz oturacağız ve 'Ne garip işler yapmışız geçmişte, sabah karanlığında çocukları kaldırıp, servislere doldurup kilometrelerce öteye götürüp, türlü ek maliyetlerle garip garip işler yapmışız' diyeceğiz."

Çevik, Türkiye'de öğrenciler arasında okulu sevmeme oranının daha yüksek olduğunu belirterek, uzaktan eğitimlerle çocukların okula 5 gün değil de 2-3 gün giderek eğitimini alabileceğini anlattı.

Bu uygulamanın çocukları okula daha çok yönlendireceğini vurgulayan Çevik, bilgi öğrenmeyi içeren öğretim kısmının her yerden edinilebileceğini söyledi.

Çevik, "Ancak işin kişisel gelişim, davranış değiştirme, adabı muaşeret, duygusal gelişimi, duygu yönetimi gibi sosyal yönü barındıran kısımlar için okullara ihtiyaç duyulacak. Yani teorik kısmı çocuklar uzaktan alabilir ancak uygulamalı ve eğitim kısmını okullarda yapabiliriz." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının en yüksek bütçeli bakanlıklar arasında olduğunu dile getiren Çevik, "İleride haftanın belirli günleri de olsa uzaktan eğitime geçilmesiyle yüzde 50'lere varan tasarruflar sağlanabilir. Ayrıca öğretmen ve eğitim kalitesi de artırılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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