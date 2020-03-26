Haber Giriş: 26 Mart 2020 - 09:57,
EBA izle: TRT EBA TV canlı yayın 26 Mart! EBA TV frekans bilgileri ve ders programı
26 Mart Perşembe sabahı EBA izle internet sayfası ile bilgisayar başına geçen öğrenciler, ders programında yer alan saatlere göre eğitimlerini almaya başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, bugün en fazla iki ders görerek günlerini tamamlamış olacak. Her sınıfa özel olarak açılmış olan sayfa ve televizyon kanalları, öğrenciler tarafından anbean takip edilebilecek. Peki, televizyonlar için TRT EBA TV frekans ayarlama nasıl yapılır? İşte, TRT EBA frekans ayarlama ve tek tıkla EBA TV izle ekranı hakkında detaylı bilgiler
EBA canlı yayını bugün de öğrencilerin karşısındaki yerini aldı. Müfredatta yer alan eğitimlerini EBA canlı yayını ile alacak olan öğrenciler, frekans ayarlama işlemlerini yaptıkları televizyonları ya da EBA öğrenci girişi ile bilgisayarları ve akıllı cihazları üzerinden derslerini görmeye devam ediyor. EBA TV canlı yayını, giriş yapmadan TRT izle sayfası üzerinden takip edilebiliyor. Öğrenciler, ilkokul, ortaokul ve lise için özel olarak açılmış kanallar aracılığıyla eğitimlerini EBA TRT izle sayfası üzerinden alabiliyor. Peki, EBA canlı yayın ekranı nasıl açılıyor? İşte, EBA öğrenci girişi yapmadan izlenebilecek olan EBA TV izle ekranı ve internet bağlantısı olmayan öğrenciler için TRT EBA TV frekans ayarlama bilgileri
EBA TV CANLI YAYIN İZLE EKRANI (26 MART)
Okulların online eğitim ile devam ettiği süreçte önemli bir yükü hafifleten EBA TV canlı yayın ile uzaktan eğitim ekranı, 26 Mart Perşembe günü de öğrencilerin uğrak noktası oldu. EBA TV izle seçeneği ile internet sitesi ve televizyon ekranları aracılığıyla öğrencilere verilecek olan eğitimde aracılık yapacak olan TRT, frekans bilgileri girilerek kolayca izlenebilecek 09.00 itibariyle başlayan ve 22.00’a kadar tekrar yayınları ile ekranda olacak olan EBA TV, ilkokul, lise ve ortaokul öğrencileri için farklı kanallar üzerinden eğitim veriyor.
3 farklı seçenekle öğrencilere hizmet veren EBA TV, öğrencilerin eğitim almalarına imkan tanıyor. İlk seçenek olarak TRT işbirliği ile açılan EBA TV televizyon kanalını erişime sunan Milli Eğitim Bakanlığı, EBA TV frekans ayarlama işlemini gerçekleştiren öğrencilerin, ilkokul, ortaokul ve lise için özel olarak açılan kanallardan erişim almasına olanak sağlıyor.
İkinci seçenek olarak EBA öğrenci girişi ekranını sunan bakanlık, bu ekran aracılığıyla da öğrencilerin giriş yaparak internet üzerinden kendi saatlerinde ders almalarını mümkün kılıyor. Bunun için öğrencilerin EBA hesabı oluşturması ve şifresi alması gerekiyor.
Üçüncü seçenek olarak ise TRT izle isimli internet sitesi üzerinden yayına erişim sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin giriş yapmadan canlı yayınlarını izlemelerine ve geçmiş yayınları takip edebilmelerine olanak tanıyor.
Tüm bu seçeneklere ulaşabileceğiniz detaylı bilgiler için lütfen sonraki sayfaya tıklayınız.
EBA TV dijital platformlarda da yerini aldı. Eğer evinizde D-Smart, Digitürk, Kablolu Tv ve Tivibu gibi yayınlar var ise görüntüdeki kanal numaralarını kullanarak ilkokul, ortaokul ve lise için açılan yayınlara ulaşabilirsiniz.
Eğer bu platformlara sahip değilseniz ve uydu alıcınız var ise lütfen sonraki sayfaya geçerek frekans bilgilerini edininiz.
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