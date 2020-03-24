Haber Giriş: 24 Mart 2020 - 14:11,
EBA izle: TRT EBA canlı yayın frekans ayarı ve giriş yapmadan izle!
Sınıf bazlı farklı kanallarda erişime açık olan EBA canlı yayını, Corona virüsü nedeniyle evlerinde uzaktan eğitim aracılığıyla derslerini görmeye devam eden öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. EBA canlı yayını, TRT izle platformu üzerinden de canlı olarak izlenebiliyor. Öğrencilerin sabah 09.00 ile akşam 21.00'a kadar eba.gov.tr üzerinden eğitim alabileceği süreçte, öğretmenler ve ilkokul velileri 21.00-00.00 arasında sınırsız erişime sahip olacak. EBA canlı izle seçeneği, TRT'nin EBA'ya özel olarak açtığı resmi internet sitesi üzerinden de kullanılabilecek. Ayrıca üniversiteye hazırlanan son sınıf ve 11. sınıf öğrencileri de EBA canlı yayınına daha fazla erişime sahip olacak. Peki, EBA canlı yayın izleme ekranı nasıl kullanılacak? İşte, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gündemini oluşturan EBA canlı yayın bilgileri hakkında bazı detaylar
İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimi öğrencilerin uzaktan eğitim plaftormu olan EBA TV canlı yayın ekranı, özel olarak açılan kanallar aracılığıyla eğitim sürecini devam ettiriyor. EBA TV frekans ayarlama işlemine gerek duymadan TRT EBA TV canlı yayını izleme şansına da sahip olan öğrenciler, tekrar yayınlarını buradan da takip edebilecek. Peki, TRT EBA TV canlı yayın bilgileri nereden görüntülenecek? İşte, giriş yapmadan kolayca erişimin mümkün olduğu TRT EBA TV canlı yayın izleme ekranı ve EBA TV frekans bilgileri hakkında detaylı bilgiler
24 MART EBA CANLI YAYIN İZLE
24 Mart Salı günü ekran başına geçen milyonlarca öğrenci EBA TV canlı yayını aracılığıyla uzaktan eğitim derslerini almaya başladı. İlkokul, ortaokul ve lise için ayrı olarak oluşturulan kanallar üzerinden EBA TV canlı yayını izlemek isteyen öğrenciler, televizyonlarında EBA TV frekans ayarlama işlemlerini gerçekleştirdi. EBA TV frekans ayarlama işlemi ile uğraşmak istemeyen öğrenciler ise eba.gov.tr öğrenci girişi aracılığıyla sistem üzerinden eğitimlerini almaya başladı. TRT tarafından uzaktan eğitim süreci için erişime açılan TRT İzle ekranı ise EBA yayınlarını giriş yapmaya ya da frekans ayarlamaya ihtiyaç duymadan internet üzerinden erişime açtı.
EBA canlı yayını TV üzerinden ise belirlenen frekanslar ve saat aralıklarında anlık olarak izlenebilecek.
EBA canlı yayın frekans bilgileri ve internet üzerinden giriş yapmadan izleme ekranı için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
EBA TV yayınını izlemek istiyor ve D-Smart, Digitürk, Kablolu Tv ve Tivibu gibi dijital platformlara sahipseniz, görselde yer alan kanal numaraları üzerinden EBA ilkokul, ortaokul ve lise kanallarına ulaşabilirsiniz. Eğer bu platformlara sahip değilseniz ve uydu alıcınız var ise lütfen sonraki sayfaya geçerek frekans bilgilerini edininiz.
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