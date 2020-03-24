EBA izle: TRT EBA canlı yayın frekans ayarı ve giriş yapmadan izle!

İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimi öğrencilerin uzaktan eğitim plaftormu olan EBA TV canlı yayın ekranı, özel olarak açılan kanallar aracılığıyla eğitim sürecini devam ettiriyor. EBA TV frekans ayarlama işlemine gerek duymadan TRT EBA TV canlı yayını izleme şansına da sahip olan öğrenciler, tekrar yayınlarını buradan da takip edebilecek. Peki, TRT EBA TV canlı yayın bilgileri nereden görüntülenecek? İşte, giriş yapmadan kolayca erişimin mümkün olduğu TRT EBA TV canlı yayın izleme ekranı ve EBA TV frekans bilgileri hakkında detaylı bilgiler



24 MART EBA CANLI YAYIN İZLE



24 Mart Salı günü ekran başına geçen milyonlarca öğrenci EBA TV canlı yayını aracılığıyla uzaktan eğitim derslerini almaya başladı. İlkokul, ortaokul ve lise için ayrı olarak oluşturulan kanallar üzerinden EBA TV canlı yayını izlemek isteyen öğrenciler, televizyonlarında EBA TV frekans ayarlama işlemlerini gerçekleştirdi. EBA TV frekans ayarlama işlemi ile uğraşmak istemeyen öğrenciler ise eba.gov.tr öğrenci girişi aracılığıyla sistem üzerinden eğitimlerini almaya başladı. TRT tarafından uzaktan eğitim süreci için erişime açılan TRT İzle ekranı ise EBA yayınlarını giriş yapmaya ya da frekans ayarlamaya ihtiyaç duymadan internet üzerinden erişime açtı.



EBA canlı yayını TV üzerinden ise belirlenen frekanslar ve saat aralıklarında anlık olarak izlenebilecek.



EBA canlı yayın frekans bilgileri ve internet üzerinden giriş yapmadan izleme ekranı için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...