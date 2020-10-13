EBA hesabı ile giriş yap! EBA canlı ders izle: 13 Ekim EBA TV yayın akışı ilkokul, ortaokul, lise ders programı
EBA hesabı ile giriş yaparak canlı ders katılımını sağlayabilecek olan öğrenciler, eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek. Bazı sınıflarda yüz yüze eğitim sürecinin başlaması ile birlikte 13 Ekim Salı günü yalnızca belirli sınıf ve öğrencilerin dahil olacağı EBA canlı ders ekranı, ders programı çizelgesinde yer alan akışa göre devam edecek. Canlı ders imkanına sahip olamayan öğrenciler ise TRT EBA TV yayın akışı ilkokul, ortaokul ve lise programına göre hareket edecek. İşte, EBA hesabı ile giriş ve 13 Ekim canlı ders programı detayları
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EBA canlı ders girişi ile 13 Ekim Salı günü uzaktan eğitim devam ediyor. Bazı sınıfların yüz yüze eğitimde ikinci güne girdiği 13 Ekim Salı günü geriye kalan sınıflar ise okullardaki olası yoğunluğu engellemek için uzaktan eğitim sürecine devam edecek. EBA canlı ders girişi ile öğretmenleri dinleyecek olan öğrenciler, ilkokul, ortaokul ve lise ders programı çizelgesini takip edecek. İşte canlı yayın ders programları ve EBA canlı ders giriş ekranı
Okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokul birinci sınıflar için 21 Eylül’de başlayan yüz yüze eğitimin birinci aşamasının ardından, bugün ilkokul 2, 3 ve 4’üncü sınıflar, ortaokul 8’inci sınıflar, lise hazırlık ve 12’inci sınıflar, köy okulları ve özel eğitim öğrencileri de yüz yüze eğitime başladı. Birinci aşamada sadece tek gün okula giden okul öncesi eğitim öğrencileri artık haftada 5 gün okulda olacak.