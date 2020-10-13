EBA hesabı ile giriş yap! EBA canlı ders izle: 13 Ekim EBA TV yayın akışı ilkokul, ortaokul, lise ders programı

EBA canlı ders girişi ile 13 Ekim Salı günü uzaktan eğitim devam ediyor. Bazı sınıfların yüz yüze eğitimde ikinci güne girdiği 13 Ekim Salı günü geriye kalan sınıflar ise okullardaki olası yoğunluğu engellemek için uzaktan eğitim sürecine devam edecek. EBA canlı ders girişi ile öğretmenleri dinleyecek olan öğrenciler, ilkokul, ortaokul ve lise ders programı çizelgesini takip edecek. İşte canlı yayın ders programları ve EBA canlı ders giriş ekranı