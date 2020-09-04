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Haber Giriş: 04 Eylül 2020 - 08:58 | 

EBA giriş ekranı: EBA canlı derse katıl! 4 Eylül EBA canlı ders programı

EBA giriş işlemi ile uzaktan eğitim için EBA canlı derse katıl ekranına giriş yapacak olan pek çok öğrenci, bu işlem için internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Bilgisayar, tablet ya da cep telefonu aracılığıyla gerçekleştirilebilen EBA giriş işlemi, canlı ders katılımı ile devam ediyor. Peki, EBA canlı derse katıl işlemi nasıl ve nereden yapılır? İşte, EBA giriş ekranı aracılığıyla gerçekleştirilebilecek olan canlı ders katılım işlemleri

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EBA canlı derse katıl ekranı, uzaktan eğitim sürecinde öğrenciler tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor. EBA ile uzaktan eğitim sürecini devam ettirmek isteyen öğrenciler, EBA giriş işleminin ardından EBA canlı derse katıl ekranı ile bu aşamayı kolayca gerçekleştirebiliyor. Peki, EBA canlı derse katıl işlemi nasıl yapılabiliyor? İşte, EBA canlı derse katıl işlemi hakkında detaylı bilgiler

2EBA CANLI DERSE KATIL
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EBA CANLI DERSE KATIL

EBA canlı derse katılmak için öncelikle aşağıdaki linkten EBA girişi yapın. Ardından sol tarafta kalacak olan canlı dersler butonuna bastıktan sonra mevcut dersler arasında dersiniz var ise sınıfa dahil olabilirsiniz.

Eğer ilk kez giriş yapıyorsanız, sayfanın sağ üstünde yer alan uygulama indir butonuna basın ve cihazınıza kurulumu gerçekleştirin.

EBA CANLI DERS İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

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2. Sınıf ve üzeri seviyedeki tüm öğrenciler için EBA Canlı Sınıf uygulaması kapsamında verilecek dersler okul idareleri tarafından planlanıyor. Okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilere, canlı sınıf dersleri ve saatleri konusunda genel olarak Canlı sınıf uygulaması ile ilgili gelişmeler www.eba.gov.tr üzerinden duyuruluyor.

4EBA CANLI DERS PROGRAMI
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EBA CANLI DERS PROGRAMI

EBA canlı ders programına tablo aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

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