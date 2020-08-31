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Haber Giriş: 31 Ağustos 2020 - 07:15 | 

EBA ders programı ve saatleri açıklandı! İşte 31 Ağustos TRT EBA uzaktan eğitim ders programı

TRT EBA TV uzaktan eğitim ders programı ve saatleri yayımlandı. Bu program ile EBA ilkokul, EBA ortaokul ve EBA lise dersleri ile ilgili ayrıntılar belli oldu. Kovid-19 tedbirleri kapsamında okulların kapanmasıyla uzaktan eğitim altyapısı oluşturarak 23 Mart'ta 3 farklı içerikli eğitim kanalı olan TRT EBA TV'yi yayına alan TRT, bugün başlayacak 3 haftalık hazırlık dönemi için çalışmalarını tamamladı. Peki uzaktan eğitim saat kaçta başlayacak? İşte yanıtı ve merak edilenler...

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Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başlıyor. Uzaktan eğitim ders programı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. EBA TV ilkokul kanalında saat 09:00 ve 10:00'da 1. sınıflar için eğitim verilecek. EBA ortaokul dersleri 5. sınıf dersleri ile, lise eğitimi ise 9. sınıf dersleri ile başlayacak. 31 Ağustos'ta başlayacak olan uzaktan eğitim 18 Eylül'e kadar devam edecek. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA Canlı Ders programımız da hazır.' dedi ve programı yayımlandı. İşte detaylar...

2EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI
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EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

31 Ağustos uzaktan eğitim ders saatleri belli oldu. EBA TV ilkokul kanalında saat 09:00 ve 10:00'da 1. sınıflar için eğitim verilecek. Geçtiğimiz yıl saat 09:00’da 1. sınıf dersleri başlamış, 10:00’da 11:00’a kadar ise 2. sınıflar için eğitim verilmişti. Liseler için ise 09:00’da 9. sınıf dersleri anlatılmıştı. EBA TV ortaokul ders programı ise ilk olarak 5. sınıf dersleri ile başlıyor.

3EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI
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EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

4EBA TV LİSE DERS PROGRAMI
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EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

5CANLI DERSLERİN GÜN VE SAATLERİ
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CANLI DERSLERİN GÜN VE SAATLERİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, 'Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA Canlı Ders programımız da hazır. Detaylı bilgi için http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adreslerine başvurabilirsiniz.' dedi.
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