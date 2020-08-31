EBA ders programı ve saatleri açıklandı! İşte 31 Ağustos TRT EBA uzaktan eğitim ders programı

Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başlıyor. Uzaktan eğitim ders programı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. EBA TV ilkokul kanalında saat 09:00 ve 10:00'da 1. sınıflar için eğitim verilecek. EBA ortaokul dersleri 5. sınıf dersleri ile, lise eğitimi ise 9. sınıf dersleri ile başlayacak. 31 Ağustos'ta başlayacak olan uzaktan eğitim 18 Eylül'e kadar devam edecek. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA Canlı Ders programımız da hazır.' dedi ve programı yayımlandı. İşte detaylar...