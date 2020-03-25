MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEBA ders programı lise ortaokul ve ilkokul! 25 Mart EBA ders programı listesi!
GeriGündem EBA ders programı lise ortaokul ve ilkokul! 25 Mart EBA ders programı listesi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 25 Mart 2020 - 08:46, /

EBA ders programı lise ortaokul ve ilkokul! 25 Mart EBA ders programı listesi!

İlkokul, ortaokul ve lise EBA ders programı, 25 Mart tarihinde uzaktan eğitimlerini alabilmek için ekran başına geçecek olan öğrencilerin araştırdığı konu olmaya başladı. 25 Mart Çarşamba günü alacakları eğitim için ders programı saatlerine riayet edecek olan öğrenciler, kendi saatlerinde eğitim almaya başlayacak. İşte, 25 Mart Çarşamba günü için EBA ders programı bilgileri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

EBA ders programı günden günde değişiklik gösteriyor. 09.00 ile 22.30 arasında hizmet veren EBA TV üzerinden kendilerine ayrılan saatleri ders programı aracılığıyla öğrenebilecek olan öğrenciler, ilkokul, lise ve ortaokul ders programı bilgilerini merak ediyor. İşte, 25 Mart ders programı çizelgesi ve detaylı bilgiler

2

25 Mart Çarşamba günü ilkokul öğrencilerinin ders programı ve yayın tekrar saatleri görsel üzerinden görüntülenebilir.

3

25 Mart Çarşamba günü ortaokul öğrencilerinin ders programı ve yayın tekrar saatleri görsel üzerinden görüntülenebilir.

4

25 Mart Çarşamba günü lise öğrencilerinin ders programı ve yayın tekrar saatleri görsel üzerinden görüntülenebilir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi