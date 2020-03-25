EBA ders programı lise ortaokul ve ilkokul! 25 Mart EBA ders programı listesi!

EBA ders programı günden günde değişiklik gösteriyor. 09.00 ile 22.30 arasında hizmet veren EBA TV üzerinden kendilerine ayrılan saatleri ders programı aracılığıyla öğrenebilecek olan öğrenciler, ilkokul, lise ve ortaokul ders programı bilgilerini merak ediyor. İşte, 25 Mart ders programı çizelgesi ve detaylı bilgiler