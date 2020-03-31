MEB EBA İlkokul ortaokul ve lise ders saatleri güncel liste | EBA ders programı 31 Mart Salı

Milyonlarca öğrencinin evinden katıldığı uzaktan eğitim tüm hızıyla devam ediyor. TRT EBA TV ve EBA'nın online sistemi üzerinden uzaktan eğitim almaya bir süre daha devam edecek farklı kademelerden öğrenciler, EBA TV ders programını araştırıyor. Her gün için farklılık gösteren EBA ders programında 31 Mart Salı günü hangi derslerin olduğunu merak eden pek çok öğrenci konuya dair bilgi almak için günün ilk saatlerinden itibaren araştırmalarına hız verdi. İşte, 31 Mart Salı günü MEB EBA İlkokul ortaokul ve lise ders saatleri güncel listesi...