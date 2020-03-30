EBA ders programı 30 Mart Pazartesi! İlkokul ortaokul ve lise EBA ders saatleri

EBA ders programı ile 30 Mart Pazartesi günü ve haftanın geri kalan günlerinde ne zaman ekran başına geçebileceklerini öğrenecek olan öğrenciler, bakanlığın yayımladığı haftalık programı ile detaylara hakim olabiliyor. Peki, yayımlanan haftalık programa göre ilkokul, ortaokul ve lise ders programı nasıl işleyecek? İşte, 30 Mart ders programı bilgileri



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