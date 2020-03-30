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Eğitim
Haber Giriş: 30 Mart 2020 - 07:57, /

EBA ders programı 30 Mart Pazartesi! İlkokul ortaokul ve lise EBA ders saatleri

EBA ders saatleri ve ders programı, 30 Mart Pazartesi günü pek çok öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. İlkokul, ortaokul ve lise için ayrı kanallarda yayınlanacak olan EBA dersleri, internet üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Haftalık EBA ders programı içerisinde yer alan bilgilere göre ders saatleri bilgisine göre öğrenciler hangi saatlerde ekran başında olabileceğini öğrenebilecek. İşte, haftalık ve günlük EBA ders programı bilgileri

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EBA ders programı ile 30 Mart Pazartesi günü ve haftanın geri kalan günlerinde ne zaman ekran başına geçebileceklerini öğrenecek olan öğrenciler, bakanlığın yayımladığı haftalık programı ile detaylara hakim olabiliyor. Peki, yayımlanan haftalık programa göre ilkokul, ortaokul ve lise ders programı nasıl işleyecek? İşte, 30 Mart ders programı bilgileri

Program bilgileri için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...

2EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI-1

EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI-1

EBA 30 Mart Pazartesi günü için ilkokul ders programı bilgilerine görsel üzerinden ulaşabilirsiniz.

3EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI-2

EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI-2

EBA 30 Mart Pazartesi günü için ilkokul ders programı bilgilerine görsel üzerinden ulaşabilirsiniz.

4EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI-1

EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI-1

EBA 30 Mart Pazartesi günü için ortaokul ders programı bilgilerine görsel üzerinden ulaşabilirsiniz.

5EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI-2

EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI-2

EBA 30 Mart Pazartesi günü için ortaokul ders programı bilgilerine görsel üzerinden ulaşabilirsiniz.

6EBA LİSE DERS PROGRAMI (HAFTALIK)

EBA LİSE DERS PROGRAMI (HAFTALIK)

EBA haftalık lise ders programı bilgilerine görsel üzerinden ulaşabilirsiniz.

7EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI (HAFTALIK)

EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI (HAFTALIK)

EBA haftalık ilkokul ders programı bilgilerine görsel üzerinden ulaşabilirsiniz.

8EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI (HAFTALIK)

EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI (HAFTALIK)

EBA haftalık ortaokul ders programı bilgilerine görsel üzerinden ulaşabilirsiniz.

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