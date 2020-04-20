EBA cep uygulaması nedir, nasıl indirilir? EBA cep uygulaması ile ders takibi nasıl yapılır?
Uzaktan eğitim sürecinde eba.gov.tr ve EBA TV’nin yanı sıra EBA cep uygulaması da ilgi görüyor. EBA'da sunulan içerikleri mobil hatlardan 8 GB'a kadar ücretsiz/kotanızdan harcamadan kullanabilirsiniz. Peki, EBA cep uygulaması nedir? EBA cep uygulaması nasıl indirilir? EBA cep uygulaması canlı ders takibi nasıl yapılır?
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EBA cep uygulaması hem öğrenciler hem de öğrenciler için önemli avantajlar sağlıyor. Öğrenciler, EBA cep uygulaması ile ders takibi yaparken; öğretmenler, zengin içerikler, raporlama araçları, mesleki gelişim alanı gibi bilgilerden faydalanabiliyor. Peki, EBA cep uygulaması nedir? EBA cep uygulaması ile canlı ders takibi nasıl yapılır?
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EBA CEP UYGULAMASI NEDİR?
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) www.eba.gov.tr adresinde sunulan, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri bulabileceğiniz sosyal bir platformdur. EBA cep uygulamasını yükleyerek platformdaki haber, video, ses, görsel, doküman, kitap ve dergi içeriklerine ulaşabilir ve istediğiniz içeriği mobil cihazınıza indirerek dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.
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Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri ile özelleşen EBA; yeni tasarımları ile kolay erişilebilir, kitaplar, dergiler, eğitsel oyunlarla daha zengin, başarı izleme ve değerlendirme raporlarıyla daha ölçülebilir olmuştur.
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EBA cep uygulaması nasıl indirilir?
EBA cep uygulamasına AppStore ve Google Play Store üzerinden indirilecek uygulamalarla da erişilebiliyor. EBA’ya giriş yapmak için öğrencilerin hesap oluşturması gerekiyor.