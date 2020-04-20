EBA cep uygulaması nedir, nasıl indirilir? EBA cep uygulaması ile ders takibi nasıl yapılır?

EBA cep uygulaması hem öğrenciler hem de öğrenciler için önemli avantajlar sağlıyor. Öğrenciler, EBA cep uygulaması ile ders takibi yaparken; öğretmenler, zengin içerikler, raporlama araçları, mesleki gelişim alanı gibi bilgilerden faydalanabiliyor. Peki, EBA cep uygulaması nedir? EBA cep uygulaması ile canlı ders takibi nasıl yapılır?