EBA canlı dersim var mı? EBA canlı ders saatleri sorgulama ekranı!

EBA canlı ders uygulaması, derslerini uzaktan eğitim ile alma şansına sahip olan öğrenciler için devam ediyor. Sınıflara göre günün belirli saatlerinde gerçekleştirilen EBA canlı ders, 27 Kasım Cuma günü tabloda yer alan saatlere göre uygulanacak.



Tüm seviyedeki tüm öğrenciler için EBA Canlı Sınıf uygulaması kapsamında verilecek dersler okul idareleri tarafından planlanıyor. Okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilere, canlı sınıf dersleri ve saatleri konusunda genel olarak Canlı sınıf uygulaması ile ilgili gelişmeler www.eba.gov.tr üzerinden duyuruluyor.