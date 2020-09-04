EBA canlı dersim var mı? 4 Eylül EBA ilkokul ortaokul lise ders programı ve TRT EBA TV canlı izle ekranı!
EBA canlı ders eğitimleri ile pandemi sürecinde yeni döneme eksiksiz başlayacak olan öğrenciler, bu eğitimleri dilerlerse TRT EBA TV aracılığıyla da alabilecek. Günlük EBA canlı ders programı veya TRT EBA TV yayın akışı ile dersi olup olmadığını görebilecek olan öğrenciler, buna göre ekran karşısına geçecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ayrı ayrı yayımlanan EBA ders programı ve yayın akışı, 4 Eylül Cuma günü için öğrencilerle paylaşıldı. İşte, TRT EBA TV canlı izle ekranı ile birlikte EBA canlı dersim var mı sorusunun cevabı ve 4 Eylül EBA ilkokul ortaokul lise ders programı
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1
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TRT EBA TV ve EBA uzaktan eğitim canlı ders uygulaması, 4 Eylül Cuma günü de öğrencilerin eğitimlerine devam etmesine olanak sağlayacak. Pandemi süreci dolayısıyla eğitimlerine evden devam etmek zorunda olan öğrenciler, TRT EBA canlı ders programı ya da TRT EBA TV yayın akışı ile ekran karşısından eğitimlerini sürdüreceği saatleri öğrenebilecek. İşte, 4 Eylül EBA TV izle ekranı ve canlı ders programı için detaylar
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EBA CANLI DERS 4 EYLÜL PROGRAMI
EBA canlı ders uygulaması, derslerini uzaktan eğitim ile alma şansına sahip olan öğrenciler için devam ediyor. Sınıflara göre günün belirli saatlerinde gerçekleştirilen EBA canlı ders, 4 Eylül Cuma günü tabloda yer alan saatlere göre uygulanacak.
2. Sınıf ve üzeri seviyedeki tüm öğrenciler için EBA Canlı Sınıf uygulaması kapsamında verilecek dersler okul idareleri tarafından planlanıyor. Okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilere, canlı sınıf dersleri ve saatleri konusunda genel olarak Canlı sınıf uygulaması ile ilgili gelişmeler www.eba.gov.tr üzerinden duyuruluyor.
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EBA İLKOKUL 4 EYLÜL DERS PROGRAMI
EBA 4 Eylül ilkokul ders programı için tabloyu inceleyebilirsiniz.
EBA TV İlkokul HD 465. kanalda, EBA TV İlkokul SD 932. kanalda yayına veriliyor.
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EBA ORTAOKUL 4 EYLÜL DERS PROGRAMI
EBA 4 Eylül ortaokul ders programı için tabloyu inceleyebilirsiniz.
EBA TV Ortaokul HD 466. kanalda,EBA TV Ortaokul SD 933. kanalda yayına veriliyor.
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EBA LİSE 4 EYLÜL DERS PROGRAMI
EBA 4 Eylül lise ders programı için tabloyu inceleyebilirsiniz.
EBA TV Lise HD 467. kanalda, EBA TV Lise SD 934. kanalda yayına veriliyor.
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EBA CEP UYGULAMASI NEDİR?
EBA cep uygulaması Google Play Store ve App Store aracılığıyla kolaylıkla indirilebilmektedir. EBA cep uygulaması ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın erişime açmış olduğu pek çok materyal kolayca görüntülenebilmektedir. İşte, Bakanlığın EBA hakkında yayımladığı tanıtım metni;
"Eğitim Bilişim Ağı (EBA) www.eba.gov.tr adresinde sunulan, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri bulabileceğiniz sosyal bir platformdur. Mobil cihazınız ile EBA uygulamasını yükleyerek platformdaki haber, video, ses, görsel, doküman, kitap ve dergi içeriklerine ulaşabilir ve istediğiniz içeriği mobil cihazınıza indirerek dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.
Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri ile özelleşen EBA; yeni tasarımları ile kolay erişilebilir, kitaplar, dergiler, eğitsel oyunlarla daha zengin, başarı izleme ve değerlendirme raporlarıyla daha ölçülebilir olmuştur."
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TRT EBA TV İZLE
Öğrenciler, TRT-EBA TV ve eba.gov.tr üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarının hangi gün ve saatte yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını izleyebiliyorlar.