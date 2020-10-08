EBA canlı ders girişi nasıl yapılır? İşte EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı
EBA üzerinden canlı dersler verilmeye devam ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında bazı dersler yüz yüze işlenecek, bazı dersler de TRT EBA kanalları, dijital eğitim platformu EBA ve canlı dersler kanalıyla yürütülecek. İşte EBA canlı ders giriş ekranı ve TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı
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EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı ders programı yayımlandı. 12 Ekim’den itibaren 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıf öğrencileri için de tıpkı ilkokul 1. sınıf öğrencilerinde olduğu gibi yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütülecek. İşte EBA canlı ders giriş ekranı ve detaylar