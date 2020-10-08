EBA canlı ders girişi nasıl yapılır? İşte EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı

EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı ders programı yayımlandı. 12 Ekim’den itibaren 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıf öğrencileri için de tıpkı ilkokul 1. sınıf öğrencilerinde olduğu gibi yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütülecek. İşte EBA canlı ders giriş ekranı ve detaylar