MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEBA canlı ders girişi nasıl yapılır? İşte EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı
GeriGündem EBA canlı ders girişi nasıl yapılır? İşte EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 08 Ekim 2020 - 15:58 | 

EBA canlı ders girişi nasıl yapılır? İşte EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı

EBA üzerinden canlı dersler verilmeye devam ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında bazı dersler yüz yüze işlenecek, bazı dersler de TRT EBA kanalları, dijital eğitim platformu EBA ve canlı dersler kanalıyla yürütülecek. İşte EBA canlı ders giriş ekranı ve TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı ders programı yayımlandı. 12 Ekim’den itibaren 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıf öğrencileri için de tıpkı ilkokul 1. sınıf öğrencilerinde olduğu gibi yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütülecek. İşte EBA canlı ders giriş ekranı ve detaylar

2EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI
Abone Olgoogle-news

EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV İLKOKUL CANLI YAYIN GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

EBA CANLI DERS GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

EBA CANLI DERS PROGRAMI-TIKLAYINIZ

3EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI
Abone Olgoogle-news

EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYIN GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

4EBA LİSE DERS PROGRAMI
Abone Olgoogle-news

EBA LİSE DERS PROGRAMI

EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYIN GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi