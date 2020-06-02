EBA canlı ders girişi nasıl yapılır? EBA TV canlı ders izleme ekranı
EBA canlı ders girişi öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayında başlayan uzaktan eğitim devam ediyor. EBA üzerinden ve TRT üzerinden yapılan eğitimde okul yöneticileri isterlerse ders programlarına öğrenciler için canlı ders ekleyebiliyorlar. İşte EBA canlı ders giriş ekranı ve detaylar…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Mart ayında başlayan uzaktan eğitim devam ediyor. Öğrenciler 19 Haziran’a kadar uzaktan eğitim görecek, bu tarihten itibaren de tatile girecekler. Koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayına başlayan uzaktan eğitim içerisinde okul yöneticileri isterlerse öğrenciler için canlı ders açabiliyorlar. Uygulamada öğretmenler, öğrencilere EBA üzerinden ödevlendirme yapıp soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip çalışma gönderebiliyor.
Okul yöneticiniz tarafından size açılan canlı ders olup olmadığını aşağıdaki butona basarak kontrol edebilirsiniz. Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.
EBA CANLI DERS UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR? EBA uygulaması Google Play Store ve AppStore’dan indirilebiliyor.
3
Abone Ol
Uygulamada öğretmenler, öğrencilere canlı ders anlatmanın yanında EBA TV'deki derslerle eş güdümlü olarak kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip çalışma gönderebiliyor. Öğretmenlerin ve öğrencilerin birbirleriyle etkileşimli ders yapabildiği uygulamada, programda bulunan beyaz tahta uygulamasıyla ekran aktif şekilde kullanılarak ve Akademik Destek bölümünden yararlanılarak soru çözümü yapma gibi imkanlardan da faydalanılıyor. Ayrıca öğretmenler, sistem vasıtasıyla öğrencilerin başarı durumlarını ve projelerini EBA portfolyo üzerinden takip edebiliyor. Pandemi nedeniyle sınavlara hazırlanan öğrencilerin üzerindeki olumsuz etkilerinin ve endişelerin azaltılmasının amaçlandığı uygulamaya öğrencilerin katılımının yüksek olduğu gözlendi.