EBA canlı ders girişi nasıl yapılır? EBA TV canlı ders izleme ekranı

Uygulamada öğretmenler, öğrencilere canlı ders anlatmanın yanında EBA TV'deki derslerle eş güdümlü olarak kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip çalışma gönderebiliyor.

Öğretmenlerin ve öğrencilerin birbirleriyle etkileşimli ders yapabildiği uygulamada, programda bulunan beyaz tahta uygulamasıyla ekran aktif şekilde kullanılarak ve Akademik Destek bölümünden yararlanılarak soru çözümü yapma gibi imkanlardan da faydalanılıyor.

Ayrıca öğretmenler, sistem vasıtasıyla öğrencilerin başarı durumlarını ve projelerini EBA portfolyo üzerinden takip edebiliyor.

Pandemi nedeniyle sınavlara hazırlanan öğrencilerin üzerindeki olumsuz etkilerinin ve endişelerin azaltılmasının amaçlandığı uygulamaya öğrencilerin katılımının yüksek olduğu gözlendi.

