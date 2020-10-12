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Haber Giriş: 12 Ekim 2020 - 07:51 | 

EBA canlı ders girişi: 12 Ekim EBA TV yayın akışı ilkokul, ortaokul, lise ders programı

EBA canlı ders girişi ile 12 Ekim Pazartesi günü uzaktan eğitim devam ediyor. Bazı sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı 12 Ekim Pazartesi günü geriye kalan sınıflar ise okullardaki olası yoğunluğu engellemek için uzaktan eğitim sürecine devam edecek. EBA canlı ders girişi ile öğretmenleri dinleyecek olan öğrenciler, ilkokul, ortaokul ve lise ders programı çizelgesini takip edecek. İşte canlı yayın ders programları ve EBA canlı ders giriş ekranı

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EBA canlı ders giriş ekranı, ilkokul sınıflarının tamamının ve ortaokul 8, lise 12'nci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlaması dolayısıyla gündemde geriye kalan sınıflar için önem arz edecek. TRT EBA TV ve EBA canlı ders ekranı aracılığıyla izlenebilecek olan dersler, programdaki bilgiler ile takip edilecek. İşte, EBA canlı ders giriş ekranı ve 12 Ekim EBA ders programı hakkında detaylı bilgiler

2EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI
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EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV İLKOKUL CANLI YAYIN GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

EBA CANLI DERS GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

3EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI
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EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYIN GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

4EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI-2
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EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI-2

Okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokul birinci sınıflar için 21 Eylül’de başlayan yüz yüze eğitimin birinci aşamasının ardından, bugün ilkokul 2, 3 ve 4’üncü sınıflar, ortaokul 8’inci sınıflar, lise hazırlık ve 12’inci sınıflar, köy okulları ve özel eğitim öğrencileri de yüz yüze eğitime başladı. Birinci aşamada sadece tek gün okula giden okul öncesi eğitim öğrencileri artık haftada 5 gün okulda olacak.

5EBA LİSE DERS PROGRAMI
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EBA LİSE DERS PROGRAMI

EBA TV LİSE CANLI YAYIN GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

6EBA LİSE DERS PROGRAMI-2
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EBA LİSE DERS PROGRAMI-2

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