EBA canlı ders girişi: 12 Ekim EBA TV yayın akışı ilkokul, ortaokul, lise ders programı

EBA canlı ders giriş ekranı, ilkokul sınıflarının tamamının ve ortaokul 8, lise 12'nci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlaması dolayısıyla gündemde geriye kalan sınıflar için önem arz edecek. TRT EBA TV ve EBA canlı ders ekranı aracılığıyla izlenebilecek olan dersler, programdaki bilgiler ile takip edilecek. İşte, EBA canlı ders giriş ekranı ve 12 Ekim EBA ders programı hakkında detaylı bilgiler