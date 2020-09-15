EBA canlı ders giriş: 15 Eylül TRT EBA TV ilkokul ortaokul, lise canlı yayın ve online canlı ders giriş ekranı!
EBA canlı ders giriş ekranı, 15 Eylül Pazartesi günü eğitimlerine devam eden öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan EBA canlı ders eğitimleri, 08.30 ile 20.20 saatleri arasında devam edebiliyor. Bu ders saatleri, okul müdürlüklerinin belirlediği program dahilinde gerçekleşiyor. Diğer taraftan TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise yayın akışı da canlı derse katılamayan öğrenciler için müfredat dahilinde eğitimlerini sürdürmeye devam ediyor. İşte, EBA giriş ile canlı yayın ekranı ve EBA TV yayın akışı detayları
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EBA canlı yayın akışı ve EBA canlı ders giriş ekranı, 15 Eylül Salı günü öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Ders programı ve yayın akışı bilgileri ile EBA canlı derse katılım sağlayacak olan öğrenciler, sabah 08.30 ila akşam 21.30 arasında derslerini görmeye devam edecek. İşte, 15 Eylül EBA canlı ders giriş ekranı ve EBA canlı yayın akışı hakkında detaylı bilgiler
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EBA CANLI DERSE KATIL EKRANI
EBA canlı ders programını tablo aracılığıyla görebilirsiniz.
EBA canlı derse katılmak için öncelikle aşağıdaki linkten EBA girişi yapın. Ardından sol tarafta kalacak olan canlı dersler butonuna bastıktan sonra mevcut dersler arasında dersiniz var ise sınıfa dahil olabilirsiniz.
Eğer ilk kez giriş yapıyorsanız, sayfanın sağ üstünde yer alan uygulama indir butonuna basın ve cihazınıza kurulumu gerçekleştirin.
2. Sınıf ve üzeri seviyedeki tüm öğrenciler için EBA Canlı Sınıf uygulaması kapsamında verilecek dersler okul idareleri tarafından planlanıyor. Okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilere, canlı sınıf dersleri ve saatleri konusunda genel olarak Canlı sınıf uygulaması ile ilgili gelişmeler www.eba.gov.tr üzerinden duyuruluyor.
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EBA İLKOKUL YAYIN AKIŞI
EBA ilkokul yayın akışına tablodan ulaşabilirsiniz.EBA TV İlkokul HD 465. kanalda, EBA TV İlkokul SD 932. kanalda yayına veriliyor.
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EBA ORTAOKUL YAYIN AKIŞI
EBA 15 Eylül ortaokul ders programı için tabloyu inceleyebilirsiniz.
EBA TV Ortaokul HD 466. kanalda,EBA TV Ortaokul SD 933. kanalda yayına veriliyor.
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EBA LİSE YAYIN AKIŞI
EBA 15 Eylül lise ders programı için tabloyu inceleyebilirsiniz.
EBA TV Lise HD 467. kanalda, EBA TV Lise SD 934. kanalda yayına veriliyor.