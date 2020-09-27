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Haber Giriş: 27 Eylül 2020 - 15:07 | 

EBA canlı ders giriş: TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın ders programı yayımlandı

EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayımlandı. TRT EBA TV ve EBA üzerinden canlı dersler verilmeye devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, her çocuğun okuldaki derslerini TRT EBA'dan izleme imkanına sahip olduğunu, her öğrencinin ihtiyacını karşılayacak içeriğin TRT EBA'da yer aldığını belirterek, yine EBA internet desteği de verildiğini anlattı. İşte TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın ders programı ve giriş ekranları

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EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın ders programı yayımlandı. Bu programa göre TRT EBA TV ilkokul kanalında 28 Eylül'de saat 09.00'da Türkçe 4 dersi, 09.30'da matematik 4 dersi, 10.00'da Türkçe 3 dersi, 10.30'da matematik 3 dersi, 11.00'da Türkçe 2 dersi, 11.30'da matematik 2 dersi yayınlanacak. İlkokul 1. sınıf dersleri ise 12.00'de başlayacak. İşte TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı ile ilgili detaylar

2EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI
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EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV İLKOKUL CANLI YAYIN GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

EBA CANLI DERS GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

3EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI
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EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYIN GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

4EBA LİSE DERS PROGRAMI
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EBA LİSE DERS PROGRAMI

EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYIN GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

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