EBA canlı ders giriş: TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın ders programı yayımlandı
EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayımlandı. TRT EBA TV ve EBA üzerinden canlı dersler verilmeye devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, her çocuğun okuldaki derslerini TRT EBA'dan izleme imkanına sahip olduğunu, her öğrencinin ihtiyacını karşılayacak içeriğin TRT EBA'da yer aldığını belirterek, yine EBA internet desteği de verildiğini anlattı. İşte TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın ders programı ve giriş ekranları
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EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın ders programı yayımlandı. Bu programa göre TRT EBA TV ilkokul kanalında 28 Eylül'de saat 09.00'da Türkçe 4 dersi, 09.30'da matematik 4 dersi, 10.00'da Türkçe 3 dersi, 10.30'da matematik 3 dersi, 11.00'da Türkçe 2 dersi, 11.30'da matematik 2 dersi yayınlanacak. İlkokul 1. sınıf dersleri ise 12.00'de başlayacak. İşte TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı ile ilgili detaylar