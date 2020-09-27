EBA canlı ders giriş: TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın ders programı yayımlandı

EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın ders programı yayımlandı. Bu programa göre TRT EBA TV ilkokul kanalında 28 Eylül'de saat 09.00'da Türkçe 4 dersi, 09.30'da matematik 4 dersi, 10.00'da Türkçe 3 dersi, 10.30'da matematik 3 dersi, 11.00'da Türkçe 2 dersi, 11.30'da matematik 2 dersi yayınlanacak. İlkokul 1. sınıf dersleri ise 12.00'de başlayacak. İşte TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı ile ilgili detaylar