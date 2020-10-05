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Haber Giriş: 05 Ekim 2020 - 08:58 | 

TRT EBA TV ilkokul, lise, ortaokul canlı yayın ders programı yayımlandı! EBA canlı ders giriş ekranı

EBA ve TRT EBA TV üzerinden canlı dersler devam ediyor. TRT EBA TV ilkokul, lise, ortaokul ders programı yayımlandı. Bu programa göre bugün TRT EBA ilkokul kanalında saat 09.00’da Türkçe 4 dersi, saat 09:30’da ise matematik-4 dersi verilecek. 3. sınıflar için eğitim 10.00’da, 2. sınıflar için 11.00’da, 1. sınıflar için ise 12.00’da başlayacak. Özel eğitim dersleri 13.30 ve 14.00 saatlerinde yapılacak. İşte EBA canlı ders ve TRT kanallarının canlı yayınlarına giriş linkleri

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EBA canlı ders giriş ekranı her hafta yoğun ilgi görüyor. EBA üzerinden canlı dersler veriliyor. Bunu yanı sıra TRT EBA kanallarının yayınlarına devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında başlayan TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise kanallarında yayımlanan ders programına göre canlı yayında derler anlatılıyor. İşte canlı yayın ders programları ve EBA canlı ders giriş ekranı

2EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI
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EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV İLKOKUL CANLI YAYIN GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

EBA CANLI DERS GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

3EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI
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EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYIN GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

4EBA LİSE DERS PROGRAMI
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EBA LİSE DERS PROGRAMI

EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYIN GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

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