TRT EBA TV ilkokul, lise, ortaokul canlı yayın ders programı yayımlandı! EBA canlı ders giriş ekranı

EBA canlı ders giriş ekranı her hafta yoğun ilgi görüyor. EBA üzerinden canlı dersler veriliyor. Bunu yanı sıra TRT EBA kanallarının yayınlarına devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında başlayan TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise kanallarında yayımlanan ders programına göre canlı yayında derler anlatılıyor. İşte canlı yayın ders programları ve EBA canlı ders giriş ekranı