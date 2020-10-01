EBA canlı ders giriş ekranı: TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın ders programı yayımlandı
EBA TV üzerinden öğrencilere canlı dersler veriliyor. TRT EBA TV'de üç farklı kanal bulunuyor. Öğrenciler eğitim gördükleri sınıfa göre bu kanallardan ders alıyorlar. EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın ders programı yayımlandı. Bu programa göre 1 Ekim'de TRT EBA TV ilkokul kanalında saat 09:00'da İngilizce 4 dersi verilecek. Bu dersin ardından saat 09:30'da din kültürü ve ahlak bilgisi 4 dersi başlayacak. İşte tüm kanalların canlı yayın ders programları ve EBA TV canlı ders giriş ekranı
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EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı ders giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. TRT EBA TV ve EBA üzerinden canlı dersler veriliyor. TRT EBA TV canlı yayın ders programı ve EBA ders programı güncel olarak yayımlanıyor. İşte 1 Ekim EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı ve canlı ders giriş ekranları