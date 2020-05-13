EBA canlı ders giriş ekranı: EBA canlı ders uygulaması nasıl indirilir?
EBA canlı dersleri devam ediyor. EBA uygulaması nasıl indirilir? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayına başlayan uzaktan eğitim içerisinde okul yöneticileri isterlerse öğrenciler için canlı ders açabiliyorlar. Öğrenciler süre dolmadığı sürece, geç kalsalar bile derslerine dahil olabiliyor. Peki EBA canlı ders girişi nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilen soruların yanıtları…
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1
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EBA canlı ders giriş ekranı ve saatleri araştırılan konular arasında yer alıyor. EBA canlı ders uygulaması nereden indirilir? Koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayında başlayan uzaktan eğitim devam ediyor. Bu uygulamada okul yöneticileri isterlerse ders programlarına öğrenciler için canlı ders ekleyebiliyorlar. Uygulamada öğretmenler, kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip çalışma gönderebiliyor. İşte EBA canlı ders giriş ekranı
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EBA CANLI DERS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Okul yöneticiniz tarafından size açılan canlı ders olup olmadığını aşağıdaki butona basarak kontrol edebilirsiniz. Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.
EBA CANLI DERS UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR? EBA uygulaması Google Play Store ve AppStore’dan indirilebiliyor.
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Uygulamada öğretmenler, öğrencilere canlı ders anlatmanın yanında EBA TV'deki derslerle eş güdümlü olarak kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip çalışma gönderebiliyor. Öğretmenlerin ve öğrencilerin birbirleriyle etkileşimli ders yapabildiği uygulamada, programda bulunan beyaz tahta uygulamasıyla ekran aktif şekilde kullanılarak ve Akademik Destek bölümünden yararlanılarak soru çözümü yapma gibi imkanlardan da faydalanılıyor. Ayrıca öğretmenler, sistem vasıtasıyla öğrencilerin başarı durumlarını ve projelerini EBA portfolyo üzerinden takip edebiliyor. Pandemi nedeniyle sınavlara hazırlanan öğrencilerin üzerindeki olumsuz etkilerinin ve endişelerin azaltılmasının amaçlandığı uygulamaya öğrencilerin katılımının yüksek olduğu gözlendi.