EBA canlı ders giriş ekranı: EBA canlı ders uygulaması nasıl indirilir?
EBA canlı ders giriş ekranı yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Mart ayında yapılan uzaktan eğitimin ardından başlayan uzaktan eğitime devam eden öğrenciler, okul yöneticileri tarafından açılan canlı sınıf uygulamasına katılıyorlar. Öğrenciler süre dolmadığı sürece, geç kalsalar bile derslerine dahil olabiliyorlar. PekiEBA canlı ders girişi nasıl yapılır?
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EBA canlı ders uygulaması araştırılan konular arasında yerini aldı. Mart ayında uzaktan eğitime başlayan öğrenciler 13 Nisan’dan itibaren canlı derslere katılabiliyorlar. Canlı sınıf uygulamasında dersleri okul yöneticileri belirliyor. Uygulamada öğretmenler, öğrencilere canlı ders anlatmanın yanında EBA TV'deki derslerle eş güdümlü olarak soru-cevap-test etkinlikleri düzenleyebiliyorlar. İşte EBA uygulaması indirme ve giriş ekranı…
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EBA CANLI DERS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Okul yöneticiniz tarafından size açılan canlı ders olup olmadığını aşağıdaki butona basarak kontrol edebilirsiniz. Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.
EBA CANLI DERS UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR? EBA uygulaması Google Play Store ve AppStore’dan indirilebiliyor.
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Uygulamada öğretmenler, öğrencilere canlı ders anlatmanın yanında EBA TV'deki derslerle eş güdümlü olarak kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip çalışma gönderebiliyor. Öğretmenlerin ve öğrencilerin birbirleriyle etkileşimli ders yapabildiği uygulamada, programda bulunan beyaz tahta uygulamasıyla ekran aktif şekilde kullanılarak ve Akademik Destek bölümünden yararlanılarak soru çözümü yapma gibi imkanlardan da faydalanılıyor. Ayrıca öğretmenler, sistem vasıtasıyla öğrencilerin başarı durumlarını ve projelerini EBA portfolyo üzerinden takip edebiliyor. Pandemi nedeniyle sınavlara hazırlanan öğrencilerin üzerindeki olumsuz etkilerinin ve endişelerin azaltılmasının amaçlandığı uygulamaya öğrencilerin katılımının yüksek olduğu gözlendi.