EBA canlı ders giriş ekranı: EBA canlı ders uygulaması nasıl indirilir?
EBA canlı ders uygulaması yoğun ilgi görüyor. Uzaktan eğitim gören öğrenciler canlı derslere nasıl giriş yapılacağını öğrenmek istiyorlar. Mart ayında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Entegre uzaktan eğitim yaklaşımıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Canlı Sınıf uygulamasını devreye alıyoruz" demişti. Bu açıklamanın ardından yeni uygulamaya devreye sokuldu. İşte EBA canlı sınıf uygulaması ile ilgili detaylar…
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EBA canlı ders giriş ekranı, canlı sınıf uygulamasına katılacak olan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un müjdesini verdiği canlı sınıf uygulaması başladı. Canlı sınıf oluşturma yetkisi okul yöneticilerinde bulunuyor. Okul müdürleri ve müdür yardımcıları sistem üzerinden canlı ders ataması yapabiliyorlar. Peki EBA uygulaması nereden indirilir? EBA canlı ders girişi nasıl yapılır?
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EBA CANLI DERS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Okul yöneticiniz tarafından size açılan canlı ders olup olmadığını aşağıdaki butona basarak kontrol edebilirsiniz. Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.
EBA CANLI DERS UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR? EBA uygulaması Google Play Store ve AppStore’dan indirilebiliyor.
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Uygulamada öğretmenler, öğrencilere canlı ders anlatmanın yanında EBA TV'deki derslerle eş güdümlü olarak kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip çalışma gönderebiliyor. Öğretmenlerin ve öğrencilerin birbirleriyle etkileşimli ders yapabildiği uygulamada, programda bulunan beyaz tahta uygulamasıyla ekran aktif şekilde kullanılarak ve Akademik Destek bölümünden yararlanılarak soru çözümü yapma gibi imkanlardan da faydalanılıyor. Ayrıca öğretmenler, sistem vasıtasıyla öğrencilerin başarı durumlarını ve projelerini EBA portfolyo üzerinden takip edebiliyor. Pandemi nedeniyle sınavlara hazırlanan öğrencilerin üzerindeki olumsuz etkilerinin ve endişelerin azaltılmasının amaçlandığı uygulamaya öğrencilerin katılımının yüksek olduğu gözlendi.
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BAKAN’DAN CANLI SINIF AÇIKLAMASI
28 Mart tarihinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Entegre uzaktan eğitim yaklaşımıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Canlı Sınıf uygulamasını devreye alıyoruz" demişti. Selçuk, yeni açılan EBA Kontrol Merkezi ve EBA TV stüdyosunu ziyaret etti, EBA canlı sınıf desteği ve uzaktan eğitim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk, Türkiye'nin online eğitim platformu EBA ile tüm öğrenci, öğretmen ve velilere kesintisiz hizmet vermek için çalışmaların sürdürüldüğünün altını çizdi. EBA Kontrol Merkezine önemli bir yatırım yapıldığını anlatan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Entegre uzaktan eğitim yaklaşımıyla, bir; TRT EBA TV yayın programlarını, iki; EBA'yı internet üzerinden öğrencinin kendi başına kullanımını, üç; öğretmen ve öğrencinin buluşabileceği EBA Canlı Sınıf uygulamasını devreye alıyoruz. Öğrencilerimiz bu üç bileşeni birlikte kullanacaklar. Planlamamız buna göre yapıldı. Kullanım saatleri ayarlandı. Her öğrencinin üç kaynaktan da yararlanması için düzenlemeler oluşturuldu. 12 sınıfımız var, televizyonun yayın akışını sınıflara göre bölmemiz, çocukların öğrenme saatlerini düşünmemiz, internet kullanıcı yoğunluğunu altyapıya göre dağıtmamız gerekiyor. Şu an bu planlamanın uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Bu üçlü kullanımı ikinci haftadan itibaren uygulamaya başlayacağız.