EBA canlı ders giriş: EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı ders girişi nasıl yapılır?

EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı ders giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. TRT EBA TV ve EBA üzerinden canlı dersler veriliyor. TRT EBA TV canlı yayın ders programı ve EBA ders programı güncel olarak yayımlanıyor. İşte 26 Kasım EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı ve canlı ders giriş ekranları