EBA canlı ders giriş: EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı ders girişi nasıl yapılır?
EBA TV üzerinden öğrencilere canlı dersler veriliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında ara tatilin ardından yeniden uzaktan eğitime geçildi. Öğrencilere canlı yayında dersler verilen TRT EBA TV'de üç farklı kanal bulunuyor. Öğrenciler eğitim gördükleri sınıfa göre bu kanallardan ders alıyorlar. EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın ders programı yayımlandı. İşte EBA canlı ders giriş ekranı
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EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı ders giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. TRT EBA TV ve EBA üzerinden canlı dersler veriliyor. TRT EBA TV canlı yayın ders programı ve EBA ders programı güncel olarak yayımlanıyor. İşte 26 Kasım EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı ve canlı ders giriş ekranları