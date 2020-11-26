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Hürriyet
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Haber Giriş: 26 Kasım 2020 - 09:16 | 

EBA canlı ders giriş: EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı ders girişi nasıl yapılır?

EBA TV üzerinden öğrencilere canlı dersler veriliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında ara tatilin ardından yeniden uzaktan eğitime geçildi. Öğrencilere canlı yayında dersler verilen TRT EBA TV'de üç farklı kanal bulunuyor. Öğrenciler eğitim gördükleri sınıfa göre bu kanallardan ders alıyorlar. EBA TV  ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın ders programı yayımlandı. İşte EBA canlı ders giriş ekranı

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EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı ders giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. TRT EBA TV ve EBA üzerinden canlı dersler veriliyor. TRT EBA TV canlı yayın ders programı ve EBA ders programı güncel olarak yayımlanıyor. İşte 26 Kasım EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı ve canlı ders giriş ekranları

2EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI
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EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV İLKOKUL CANLI YAYIN GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

EBA CANLI DERS GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

3EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI
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EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYIN GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

4EBA LİSE DERS PROGRAMI
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EBA LİSE DERS PROGRAMI

EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYIN GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

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