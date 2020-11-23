EBA canlı ders giriş: 23 Kasım TRT EBA TV ilkokul ortaokul, lise canlı yayın ve online canlı ders giriş ekranı!

EBA canlı yayın akışı ve EBA canlı ders giriş ekranı, 23 Kasım Pazartesi günü öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Ders programı ve yayın akışı bilgileri ile EBA canlı derse katılım sağlayacak olan öğrenciler, sabah 08.30 ila akşam 21.30 arasında derslerini görmeye devam edecek. İşte, 23 Kasım EBA canlı ders giriş ekranı ve EBA canlı yayın akışı hakkında detaylı bilgiler