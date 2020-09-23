EBA 404 hatası ve çok kalabalık hatası nedir? 404 hatası ve çok kalabalık hatasının çözümü

YOĞUNLUKLA İLGİLİ AÇIKLAMA Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EBA'da yaşanan yoğunluğa ilişkin konuştu. Bakan Selçuk, bu konudaki tedbirleri daha artıracaklarına işaret etti.



Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) yaşanan yoğunluğa ilişkin soruya ise Bakan Selçuk, "Bu bir taraftan da bizim için olumlu bir haber. Çünkü inanılmaz bir talep var, özellikle yüz yüze eğitimin başladığı bu günlerde, bu talepte büyük bir sıçrama oluştu. Bununla ilgili teknik arkadaşlar çalışıyorlar. Hepinizin malumu, dünyanın çok büyük sitelerinde de kimi zaman duraklamalar, aksaklıklar oluyor, belli bir süre sonra bunlar gideriliyor. Şu anda da arkadaşlarımız bu çalışmanın içerisinde. Altyapı giderek daha da güçlenecek ve bu talebin karşılanması için de her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz." yanıtını verdi.



EBA destek merkezlerinin sayısının 8 bin 668 olduğunu, akşama kadar bu sayısının 9 bini bulacağını tahmin ettiğini belirten Selçuk, gereken tüm tedbirlerin alındığını aktardı.