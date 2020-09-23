EBA 404 hatası ve çok kalabalık hatası nedir? 404 hatası ve çok kalabalık hatasının çözümü
EBA’ya erişimde öğrenciler zaman zaman teknik sorunlar yaşayabiliyor. 404 hatası ve çok kalabalık hatası da bunlardan biri. EBA girişinde yaşadıkları sorunun nedenini ve çözümünü merak eden öğrenciler internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, EBA 404 hatası ve çok kalabalık hatası nedir? 404 hatası ve çok kalabalık hatasının çözümü ile ilgili bilgiler…
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Uzaktan eğitim ile birlikte hem öğrenciler hem de öğretmenler EBA’yı daha yoğun bir şekilde kullanıyor. Öğrenciler, sabah 08.30'dan akşam 20.20'ye kadar istenilen saatte canlı ders yapabiliyor. EBA TV üzerinden verilen dersler sırasında ise bazı kullanıcılar 'EBA çok kalabalık hatası' ve 404 hatası alabiliyor.
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404 HATASININ NEDENİ VE ÇÖZÜMÜ
En sık hata kodlarından biri olan 404, aradığınız sayfanın bulunmadığına işaret ediyor. Genellikle eksik ya da bozuk bir linke tıkladığınızda, ya da hatalı yönlendirme gerçekleştiğinde 404 ile karşılaşabilirsiniz.
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Yanlış girilen URL adresleri de 404 sayfalarına çıkabilir. Eğer bir sayfayı ziyaret ettiğinizde 404 hata kodu ile karşılaşırsanız, adresi doğru yazdığınıza emin olun.
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EBA KALABALIK HATASININ NEDENİ VE ÇÖZÜMÜ
"EBA çok kalabalık hatası" yoğunluktan dolayı yaşanıyor. Sisteme aynı anda pek çok kişinin girmesiyle birlikte oluşan teknik sorun nedeniyle bu hata meydana geliyor. Bu tip bir hatayla karşılaşan kullanıcıların sisteme yeniden girmeye çalışmaları ya da EBA uygulamasını güncellemeleri gerekiyor.
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YOĞUNLUKLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EBA'da yaşanan yoğunluğa ilişkin konuştu. Bakan Selçuk, bu konudaki tedbirleri daha artıracaklarına işaret etti.
Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) yaşanan yoğunluğa ilişkin soruya ise Bakan Selçuk, "Bu bir taraftan da bizim için olumlu bir haber. Çünkü inanılmaz bir talep var, özellikle yüz yüze eğitimin başladığı bu günlerde, bu talepte büyük bir sıçrama oluştu. Bununla ilgili teknik arkadaşlar çalışıyorlar. Hepinizin malumu, dünyanın çok büyük sitelerinde de kimi zaman duraklamalar, aksaklıklar oluyor, belli bir süre sonra bunlar gideriliyor. Şu anda da arkadaşlarımız bu çalışmanın içerisinde. Altyapı giderek daha da güçlenecek ve bu talebin karşılanması için de her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz." yanıtını verdi.
EBA destek merkezlerinin sayısının 8 bin 668 olduğunu, akşama kadar bu sayısının 9 bini bulacağını tahmin ettiğini belirten Selçuk, gereken tüm tedbirlerin alındığını aktardı.