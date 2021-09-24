e-YÖKDİL tarihi belli oldu mu? ÖSYM Başkanı Halis Aygün’den e-YÖKDİL açıklaması

e-YÖKDİL TARİHİ AÇIKLANDI MI? Henüz e-YÖKDİL tarihleri açıklanmadı. Sınav önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hedeflerimizden biri de elektronik sınav sayısını ve çeşitliliğini artırmak. Bu kapsamda YÖKDİL sınavını basılı ortamda gerçekleştirmeye devam ederken aynı zamanda elektronik ortamda da uygulamayı planlıyoruz. e-YÖKDİL için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıl e-YÖKDİL'i elektronik sınav merkezlerimizde uygulamaya başlayacağız." dedi.