e-YÖKDİL tarihi belli oldu mu? ÖSYM Başkanı Halis Aygün’den e-YÖKDİL açıklaması
e-YÖKDİL ile ilgili açıklama ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapıldı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında basılı olarak yapılan lisans üstü eğitim ve akademik yükseltmelerde geçerli olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın elektronik ortamda da yapılacağını duyurdu. Peki, e-YÖKDİL tarihi belli oldu mu?
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YÖKDİL oturumları yazılı olarak ÖSYM tarafından düzenleniyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili yaptığı açıklamada e-TÖKDİL’in önümüzdeki yıl elektronik sınav merkezlerinde uygulanmaya başlanılacağını duyurdu. Tam sınav tarihi ise henüz açıklanmadı.
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e-YÖKDİL TARİHİ AÇIKLANDI MI?
Henüz e-YÖKDİL tarihleri açıklanmadı. Sınav önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hedeflerimizden biri de elektronik sınav sayısını ve çeşitliliğini artırmak. Bu kapsamda YÖKDİL sınavını basılı ortamda gerçekleştirmeye devam ederken aynı zamanda elektronik ortamda da uygulamayı planlıyoruz. e-YÖKDİL için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıl e-YÖKDİL'i elektronik sınav merkezlerimizde uygulamaya başlayacağız." dedi.