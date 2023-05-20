e-YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranı | ÖSYM e-YÖKDİL 2023/3 (İngilizce-Fen Bilimleri) sınav sonuçları açıklandı!

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e-YÖKDİL 2023/3 (İngilizce-Fen Bilimleri) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu ÖSYM açıklaması ile yanıt buldu. Adayların 20 Mayıs'ta katılım sağladığı 2023 e-YÖKDİL sınav sonuçları için değerlendirme işlemi tamamlandı. Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav uygulama binalarında yapılan e-YÖKDİL sınav sonuçları ÖSYM duyurusu ile belli oldu. Adaylar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle e-YÖKDİL sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

E-YÖKDİL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

20 Mayıs 2023 tarihinde uygulanan Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YÖKDİL 2023/3 İngilizce-Fen Bilimleri) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Mayıs 2023 tarihinde saat 19.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

e-YÖKDİL 2023/3 (İngilizce-Fen Bilimleri) Sınav Sonuçları sorgulama ekranı

sınav DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınır, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden e-YÖKDİL puanları hesaplanır. Deneme sorular, değerlendirme işlemine dâhil edilmez.