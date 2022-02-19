e-YDS sonuçları sorgulama ekranı! ÖSYM İngilizce e YDS 2022/2 sınav sonuçlarını açıkladı!

2022 e YDS sorgulama ekranı erişime açıldı. 19 Şubat 2022 tarihinde binlerce adayım katılımı ile gerçekleşen 2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/2 İngilizce) sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden yayınlandı. Diğer yandan söz konusu sınavın temel soru kitapçığının yüzde 10'u da açıklandı. Adaylar e YDS sonuçlarını ÖSYM şifresi ve T.C kimlik numaraları ile sorgulayacaklar.
19 Şubat 2022 tarihinde uygulanan 2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2022/2 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
E YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
E YDS SORU KİTAPÇIĞI GÖRÜNTÜLEME EKRANI
Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınır, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden e-YDS puanları hesaplanır. Deneme sorular, değerlendirme işlemine dâhil edilmez.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmez. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirler. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının adaylara ait sonuç bilgilerini, ÖSYM’den edinecekleri kurum şifreleri ile internet üzerinden ftp yoluyla almaları sağlanır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez ancak, bu durumdaki adaylar (T.C. Kimlik Numarası veya Y.U. Numarası değişen adaylar), yeni kimlik numaraları ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden daha önce edinmiş oldukları sınav/yerleştirme sonuçlarına ulaşabilirler.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.